На Камчатке за неделю зарегистрировали более 30 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев – РИА Новости. За минувшую неделю на Камчатке произошел 31 афтершок, в том числе четыре ощущаемых, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.