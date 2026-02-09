Рейтинг@Mail.ru
03:28 09.02.2026 (обновлено: 03:39 09.02.2026)
На Камчатке за неделю зарегистрировали более 30 афтершоков
На Камчатке за неделю зарегистрировали более 30 афтершоков
За минувшую неделю на Камчатке произошел 31 афтершок, в том числе четыре ощущаемых, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 09.02.2026
На Камчатке за неделю зафиксировали 31 афтершок, четыре из них были ощутимыми

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев – РИА Новости. За минувшую неделю на Камчатке произошел 31 афтершок, в том числе четыре ощущаемых, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Зарегистрирован 31 афтершок, 4 из них ощущались в населенных пунктах", — проинформировали спасатели в МАХ.
Шивелуч - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров
8 февраля, 07:59
В частности, по данным ГУ МЧС, в посёлках Ключи и Усть-Камчатск подземные толчки ощущались силой до трёх баллов.
Неделей ранее ведомство сообщало о 25 неощущаемых афтершоках за семь дней.
Текущую сейсмическую активность на Камчатке специалисты Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН оценивают как фоновую повышенную.
На вулкане Шивелуч за неделю произошло 7 пепловых выбросов. В воскресенье спасательное ведомство проинформировало о выпадении пепла от извергающегося вулкана в поселках Майское и Козыревск.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа 2025, 19:03
 
КамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукПроисшествия
 
 
