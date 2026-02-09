На Камчатке за неделю зарегистрировали более 30 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев – РИА Новости. За минувшую неделю на Камчатке произошел 31 афтершок, в том числе четыре ощущаемых, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Зарегистрирован 31 афтершок, 4 из них ощущались в населенных пунктах", — проинформировали спасатели в МАХ.
В частности, по данным ГУ МЧС, в посёлках Ключи и Усть-Камчатск подземные толчки ощущались силой до трёх баллов.
Неделей ранее ведомство сообщало о 25 неощущаемых афтершоках за семь дней.
На вулкане Шивелуч за неделю произошло 7 пепловых выбросов. В воскресенье спасательное ведомство проинформировало о выпадении пепла от извергающегося вулкана в поселках Майское и Козыревск.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
