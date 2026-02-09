Россиянка вышла во второй круг турнира в Дохе

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.

В первом раунде Калинская, которая является 28-й ракеткой мира, обыграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (45) со счетом 6:2, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут.