Россиянка вышла во второй круг турнира в Дохе
Россиянка вышла во второй круг турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Россиянка вышла во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T19:34:00+03:00
2026-02-09T19:34:00+03:00
2026-02-09T19:49:00+03:00
теннис
спорт
анна калинская
женская теннисная ассоциация (wta)
Новости
ru-RU
