Россиянка вышла во второй круг турнира в Дохе
Теннис
 
19:34 09.02.2026 (обновлено: 19:49 09.02.2026)
Россиянка вышла во второй круг турнира в Дохе
Россиянка вышла во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
теннис
спорт
анна калинская
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, анна калинская, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анна Калинская, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка вышла во второй круг турнира в Дохе

Россиянка Калинская вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дохе

Анна Калинская
Анна Калинская
© Фото : X (Twitter) фотографа пресс-службы WTA
Анна Калинская. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
09 февраля 2026 • начало в 18:20
Завершен
Анна Калинская
2 : 06:26:1
Джессика Боусас-Манейро
Календарь Турнирная таблица История встреч
В первом раунде Калинская, которая является 28-й ракеткой мира, обыграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (45) со счетом 6:2, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут.
В следующем круге турнира Калинская сыграет против 18-й ракетки мира американки Эммы Наварро.
Российская теннисистка Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Александрова поднялась на 71 позицию в чемпионской гонке WTA
Вчера, 08:40
 
ТеннисСпортАнна КалинскаяЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
