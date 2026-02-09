Рейтинг@Mail.ru
Названы главные покупатели черной икры у России - РИА Новости, 09.02.2026
05:36 09.02.2026
Названы главные покупатели черной икры у России
Названы главные покупатели черной икры у России
Больше всего черной икры из России за прошлый год импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T05:36:00+03:00
2026-02-09T05:36:00+03:00
экономика, россия, казахстан, белоруссия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Казахстан, Белоруссия, Евразийский экономический союз
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Больше всего черной икры из России за прошлый год импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".
Так, по предварительной оценке "Агроэкспорта", за прошлый год Россия экспортировала на зарубежные рынки икры на 20 миллионов долларов (700 тонн) - на треть больше, чем годом ранее.
Из этого объема на икру осетровых, или черную икру, пришлось более 3,8 миллиона долларов.
При этом крупнейшими покупателями этого вида икры стали Казахстан с долей в 27%, Белоруссия с долей в 15% и Армения - 8%, рассказали в федеральном центре.
Уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.
