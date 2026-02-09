Названы главные покупатели черной икры у России

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Больше всего черной икры из России за прошлый год импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".

Так, по предварительной оценке "Агроэкспорта", за прошлый год Россия экспортировала на зарубежные рынки икры на 20 миллионов долларов (700 тонн) - на треть больше, чем годом ранее.

Из этого объема на икру осетровых, или черную икру, пришлось более 3,8 миллиона долларов.

При этом крупнейшими покупателями этого вида икры стали Казахстан с долей в 27%, Белоруссия с долей в 15% и Армения - 8%, рассказали в федеральном центре.