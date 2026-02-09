Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, сколько человек помогла трудоустроить "Единая Россия"
17:06 09.02.2026 (обновлено: 19:54 09.02.2026)
В ГД рассказали, сколько человек помогла трудоустроить "Единая Россия"
При поддержке "Единой России" получили работу 580 тысяч человек, сообщил координатор партийного проекта "Моя карьера с "Единой Россией", заместитель... РИА Новости, 09.02.2026
общество
В ГД рассказали, сколько человек помогла трудоустроить "Единая Россия"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. При поддержке "Единой России" получили работу 580 тысяч человек, сообщил координатор партийного проекта "Моя карьера с "Единой Россией", заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
"При поддержке "Единой России" трудоустроены 580 тысяч человек. Среди них почти семь тысяч участников СВО и 17 тысяч людей с инвалидностью", — уточнил Исаев, слова которого приводит сайт ЕР.
Отмечается, что за 2023-2025 годы было проведено 190 тысяч мероприятий, которые охватили более пяти миллионов человек. Лидерами по количеству трудоустроенных стали Москва (61 тысяча человек), Санкт-Петербург (40 тысяч) и Тюменская область (почти 31 тысяча человек).
"На базе исполкомов "Единой России" и приемных председателя партии Дмитрия Медведева созданы карьерные центры. Ряд наших консультантов прошел обучение по линии Федеральной службы по труду и занятости. Они помогают посетителям зарегистрироваться на портале "Работа России" и получить доступ к услугам центров занятости в целом. Мы активно занимаемся подбором работодателей и рекомендуем им соискателей, которые обращаются к нам, в том числе в приемные партии", — сказал Исаев, его цитирует сайт ЕР.
В 2025 году лидерами по количеству трудоустроенных бойцов стали: Ямало-Ненецкий автономный округ (402 человека), Ростовская область (349) и Новосибирская область (304), отметили на сайте партии.
"В частности, запущены проекты, которые помогают женам малых предпринимателей, ушедших на специальную военную операцию, овладеть необходимыми технологиями и специальностями, чтобы продолжить дело мужа, пока он защищает Родину. Также мы содействуем трудоустройству жен участников СВО, которые ранее были домохозяйками и решили выйти на работу в связи с тем, что муж находится на фронте или попал в госпиталь и нуждается в медицинской помощи", — рассказал депутат.
Проект "Моя карьера с "Единой Россией" реализуется партией с 2023 года. Его целью являются помощь гражданам России в профориентации, дополнительном профессиональном образовании, трудоустройстве и создании условий для карьерного роста.
Заголовок открываемого материала