В ГД рассказали, сколько человек помогла трудоустроить "Единая Россия"

"В частности, запущены проекты, которые помогают женам малых предпринимателей, ушедших на специальную военную операцию, овладеть необходимыми технологиями и специальностями, чтобы продолжить дело мужа, пока он защищает Родину. Также мы содействуем трудоустройству жен участников СВО, которые ранее были домохозяйками и решили выйти на работу в связи с тем, что муж находится на фронте или попал в госпиталь и нуждается в медицинской помощи", — рассказал депутат.