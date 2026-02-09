Во Франции призвали продолжить расследование вокруг квартиры Эпштейна

ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Французская неправительственная организация (НПО) по защите несовершеннолетних от сексуального насилия Innocence en danger призывает возобновить расследование вокруг парижской квартиры скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передает телеканал Французская неправительственная организация (НПО) по защите несовершеннолетних от сексуального насилия Innocence en danger призывает возобновить расследование вокруг парижской квартиры скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передает телеканал BFMTV

После публикации в январе 2026 года новых материалов по делу Эпштейна , Innocence en danger и ее глава Омайра Селье призвали к возобновлению расследования, чтобы найти жертв сексуальных преступлений среди граждан Франции , к которым причастен непосредственно скандально известный финансист.

"В отношении квартиры (Эпштейна в Париже - ред.)... по-прежнему актуален вопрос: не была ли она местом совершения сексуальных преступлений в течение многих лет? Чтобы пролить свет на действия Эпштейна во Франции... Innocence en danger призывает возобновить расследование", - говорится в сообщении.

Расследование вокруг роскошной квартиры площадью 800 квадратных метров на авеню Фош начали еще в октябре 2019 года. Тогда французским правоохранителям подала жалобу женщина, обвинившая в сексуальном насилии не самого Эпштейна, а директора модельного агентства Жана-Люка Брюнеля, близкого соратника финансиста. После получения жалобы столичная полиция провела обыск в квартире Эпштейна и нашла множество фотографий молодых обнаженных женщин, сообщили в издании.

Соседи в ходе допросов подтвердили информацию о том, что парижскую квартиру финансиста регулярно посещали женщины в возрасте от 20 до 30 лет. Также в полицию поступила другая жалоба, согласно которой Брюнель несколько раз вступал в сексуальные отношения с 16-летней девушкой. Брюнель стал главным фигурантом расследования в 2019 году. Его признали виновным в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах и посадили в тюрьму.

Расследование фактически прекратили в 2022 году, когда Брюнеля нашли повешенным в своей камере, уточняет BFMTV.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.