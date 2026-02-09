Рейтинг@Mail.ru
Во Франции призвали продолжить расследование вокруг квартиры Эпштейна - РИА Новости, 09.02.2026
13:19 09.02.2026
Во Франции призвали продолжить расследование вокруг квартиры Эпштейна
в мире
франция
сша
париж
джеффри эпштейн
в мире, франция, сша, париж, джеффри эпштейн
В мире, Франция, США, Париж, Джеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Французская неправительственная организация (НПО) по защите несовершеннолетних от сексуального насилия Innocence en danger призывает возобновить расследование вокруг парижской квартиры скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передает телеканал BFMTV.
После публикации в январе 2026 года новых материалов по делу Эпштейна, Innocence en danger и ее глава Омайра Селье призвали к возобновлению расследования, чтобы найти жертв сексуальных преступлений среди граждан Франции, к которым причастен непосредственно скандально известный финансист.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Появились подробности о смерти Эпштейна
Вчера, 12:12
"В отношении квартиры (Эпштейна в Париже - ред.)... по-прежнему актуален вопрос: не была ли она местом совершения сексуальных преступлений в течение многих лет? Чтобы пролить свет на действия Эпштейна во Франции... Innocence en danger призывает возобновить расследование", - говорится в сообщении.
Расследование вокруг роскошной квартиры площадью 800 квадратных метров на авеню Фош начали еще в октябре 2019 года. Тогда французским правоохранителям подала жалобу женщина, обвинившая в сексуальном насилии не самого Эпштейна, а директора модельного агентства Жана-Люка Брюнеля, близкого соратника финансиста. После получения жалобы столичная полиция провела обыск в квартире Эпштейна и нашла множество фотографий молодых обнаженных женщин, сообщили в издании.
Соседи в ходе допросов подтвердили информацию о том, что парижскую квартиру финансиста регулярно посещали женщины в возрасте от 20 до 30 лет. Также в полицию поступила другая жалоба, согласно которой Брюнель несколько раз вступал в сексуальные отношения с 16-летней девушкой. Брюнель стал главным фигурантом расследования в 2019 году. Его признали виновным в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах и посадили в тюрьму.
Расследование фактически прекратили в 2022 году, когда Брюнеля нашли повешенным в своей камере, уточняет BFMTV.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
8 февраля, 08:00
 
