https://ria.ru/20260209/es-2073283008.html
СМИ: ЕС хочет убрать два китайских банка из списка антироссийских санкций
СМИ: ЕС хочет убрать два китайских банка из списка антироссийских санкций - РИА Новости, 09.02.2026
СМИ: ЕС хочет убрать два китайских банка из списка антироссийских санкций
Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ предложил убрать из списков два банка КНР и добавить банки из Лаоса, Таджикистана, Киргизии, которые якобы... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T19:04:00+03:00
2026-02-09T19:04:00+03:00
2026-02-09T19:04:00+03:00
экономика
россия
лаос
таджикистан
евросоюз
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20260209/es-2073281425.html
россия
лаос
таджикистан
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, лаос, таджикистан, евросоюз, китай
Экономика, Россия, Лаос, Таджикистан, Евросоюз, Китай
СМИ: ЕС хочет убрать два китайских банка из списка антироссийских санкций
Reuters: ЕС хочет исключить два китайских банка из списка антироссийских санкций