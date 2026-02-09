Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС хочет убрать два китайских банка из списка антироссийских санкций - РИА Новости, 09.02.2026
19:04 09.02.2026
СМИ: ЕС хочет убрать два китайских банка из списка антироссийских санкций
экономика, россия, лаос, таджикистан, евросоюз, китай
Экономика, Россия, Лаос, Таджикистан, Евросоюз, Китай
СМИ: ЕС хочет убрать два китайских банка из списка антироссийских санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ предложил убрать из списков два банка КНР и добавить банки из Лаоса, Таджикистана, Киргизии, которые якобы предлагают услуги в сфере криптовалюты для России, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.
"ЕС предлагает убрать (из списков санкций - ред.) два китайских банка и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и два банка из Киргизии за предоставлении услуг в сфере криптовалютных активов для России", - пишет агентство.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России
ЭкономикаРоссияЛаосТаджикистанЕвросоюзКитай
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
