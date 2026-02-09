СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Брюссель хочет включить порты в третьих странах в новые антироссийские ограничения, пишет Reuters.
"ЕС впервые предлагает включить порты третьих стран в 20-й пакет санкций против России", — говорится в публикации со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей.
"Пакет включает новые запреты на импорт металлов, в том числе на никель, железную руду и концентраты, нерафинированную и обработанную медь, а также разный металлолом, например алюминий. Пакет также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины", — добавляется в статье.
По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в 20-м пакете будут предложены новые меры по ограничению российской банковской системы и очередные запреты на товары на сумму более 360 миллионов евро: от резины до тракторов и услуг в области кибербезопасности. Рестрикции могут затронуть сферу криптовалют и компании, торгующие ими.
Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, утверждает, что Евросоюз хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть, а также ввести санкции в отношении десятков компаний в энергетическом секторе и портовых терминалов.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
