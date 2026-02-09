Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России
19:02 09.02.2026 (обновлено: 21:24 09.02.2026)
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России - РИА Новости, 09.02.2026
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России
Брюссель хочет включить порты в третьих странах в новые антироссийские ограничения, пишет Reuters. РИА Новости, 09.02.2026
в мире, россия, грузия, индонезия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель, кайя каллас, дмитрий песков, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Грузия, Индонезия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Брюссель, Кайя Каллас, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России

Reuters: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Брюссель хочет включить порты в третьих странах в новые антироссийские ограничения, пишет Reuters.
"ЕС впервые предлагает включить порты третьих стран в 20-й пакет санкций против России", — говорится в публикации со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей.

Речь идет, в частности, о Кулевском терминале в Грузии и порте Каримун в Индонезии. Кроме того, по данным агентства, Евросоюз хочет ввести рестрикции против 43 судов, якобы связанных с Москвой, и восьми российских НПЗ, в том числе в Туапсе.
Блок также предлагает убрать из санкционных списков два китайских банка и добавить туда банки из Лаоса, Таджикистана и Киргизии "за предоставлении услуг в сфере криптовалютных активов для России".
"Пакет включает новые запреты на импорт металлов, в том числе на никель, железную руду и концентраты, нерафинированную и обработанную медь, а также разный металлолом, например алюминий. Пакет также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины", — добавляется в статье.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в 20-м пакете будут предложены новые меры по ограничению российской банковской системы и очередные запреты на товары на сумму более 360 миллионов евро: от резины до тракторов и услуг в области кибербезопасности. Рестрикции могут затронуть сферу криптовалют и компании, торгующие ими.
Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, утверждает, что Евросоюз хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть, а также ввести санкции в отношении десятков компаний в энергетическом секторе и портовых терминалов.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
