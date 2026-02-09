Рейтинг@Mail.ru
ЕС поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять скандалы, заявил Филиппо
18:32 09.02.2026 (обновлено: 18:33 09.02.2026)
ЕС поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять скандалы, заявил Филиппо
в мире
сша
франция
джеффри эпштейн
флориан филиппо
евросоюз
патриот
еврокомиссия
в мире, сша, франция, джеффри эпштейн, флориан филиппо, евросоюз, патриот, еврокомиссия
В мире, США, Франция, Джеффри Эпштейн, Флориан Филиппо, Евросоюз, Патриот, Еврокомиссия
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Евросоюз поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять громкие скандалы, в том числе вокруг обвиненного в секс-торговле американского финансиста Джеффри Эпштейна, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta* (признана экстремистской в РФ и запрещена, принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram* также запрещены в РФ как экстремистские), TikTok, с требованием устранения обнаруженных нарушений закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Британская писательница Дж. К. Роулинг - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Джоан Роулинг обвинила Стармера в безразличии к жертвам Эпштейна
Вчера, 17:22
"С помощью цензуры (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон и ЕС так сильно хотели бы замять огромные скандалы вокруг Эпштейна, вокруг ковида, "вакцин", вокруг Украины, Евросоюза, Макронии и так далее", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Имя Макрона более 200 раз встречается в десятках материалов по делу Эпштейна, включая личную переписку, выяснило ранее РИА Новости, изучив документы, опубликованные минюстом США. Ряд электронных писем покойного миллиардера целиком посвящены французскому лидеру. В частности, Эпштейн отправлял электронное письмо неизвестному лицу, в котором утверждается, что Макрон якобы просит нестандартные и продуманные идеи практически на любые темы.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
* признана экстремистской в РФ и запрещена, принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram также запрещены в РФ как экстремистские
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Макрон сделал заявление о США из-за публикации документов по делу Эпштейна
Вчера, 14:45
 
В миреСШАФранцияДжеффри ЭпштейнФлориан ФилиппоЕвросоюзПатриотЕврокомиссия
 
 
