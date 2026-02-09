Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Евросоюз поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять громкие скандалы, в том числе вокруг обвиненного в секс-торговле американского финансиста Джеффри Эпштейна, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta* (признана экстремистской в РФ и запрещена, принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram* также запрещены в РФ как экстремистские), TikTok, с требованием устранения обнаруженных нарушений закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС

"С помощью цензуры (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон и ЕС так сильно хотели бы замять огромные скандалы вокруг Эпштейна , вокруг ковида, "вакцин", вокруг Украины , Евросоюза, Макронии и так далее", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Имя Макрона более 200 раз встречается в десятках материалов по делу Эпштейна, включая личную переписку, выяснило ранее РИА Новости, изучив документы, опубликованные минюстом США . Ряд электронных писем покойного миллиардера целиком посвящены французскому лидеру. В частности, Эпштейн отправлял электронное письмо неизвестному лицу, в котором утверждается, что Макрон якобы просит нестандартные и продуманные идеи практически на любые темы.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).