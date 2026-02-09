https://ria.ru/20260209/es-2073276552.html
ЕС поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять скандалы, заявил Филиппо
ЕС поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять скандалы, заявил Филиппо - РИА Новости, 09.02.2026
ЕС поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять скандалы, заявил Филиппо
Евросоюз поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять громкие скандалы, в том числе вокруг обвиненного в секс-торговле американского финансиста Джеффри... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:32:00+03:00
2026-02-09T18:32:00+03:00
2026-02-09T18:33:00+03:00
в мире
сша
франция
джеффри эпштейн
флориан филиппо
евросоюз
патриот
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260209/rouling-2073258222.html
https://ria.ru/20260209/makron-2073211571.html
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, франция, джеффри эпштейн, флориан филиппо, евросоюз, патриот, еврокомиссия
В мире, США, Франция, Джеффри Эпштейн, Флориан Филиппо, Евросоюз, Патриот, Еврокомиссия
ЕС поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять скандалы, заявил Филиппо
Филиппо: ЕС хочет замять громкие скандалы цензурой в соцсетях
ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Евросоюз поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять громкие скандалы, в том числе вокруг обвиненного в секс-торговле американского финансиста Джеффри Эпштейна, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Еврокомиссия
регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta* (признана экстремистской в РФ
и запрещена, принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram* также запрещены в РФ как экстремистские), TikTok, с требованием устранения обнаруженных нарушений закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС
.
"С помощью цензуры (президент Франции
Эммануэль - ред.) Макрон и ЕС так сильно хотели бы замять огромные скандалы вокруг Эпштейна
, вокруг ковида, "вакцин", вокруг Украины
, Евросоюза, Макронии и так далее", - написал Филиппо
на своей странице в соцсети X.
Имя Макрона более 200 раз встречается в десятках материалов по делу Эпштейна, включая личную переписку, выяснило ранее РИА Новости, изучив документы, опубликованные минюстом США
. Ряд электронных писем покойного миллиардера целиком посвящены французскому лидеру. В частности, Эпштейн отправлял электронное письмо неизвестному лицу, в котором утверждается, что Макрон якобы просит нестандартные и продуманные идеи практически на любые темы.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
* признана экстремистской в РФ и запрещена, принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram также запрещены в РФ как экстремистские