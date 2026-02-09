Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о телефонной дипломатии Эрдогана по Ирану - РИА Новости, 09.02.2026
13:41 09.02.2026
Источник рассказал о телефонной дипломатии Эрдогана по Ирану
Источник рассказал о телефонной дипломатии Эрдогана по Ирану - РИА Новости, 09.02.2026
Источник рассказал о телефонной дипломатии Эрдогана по Ирану
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает активную "телефонную дипломатию" с лидерами стран Ближнего Востока по иранскому направлению с целью... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:41:00+03:00
2026-02-09T13:41:00+03:00
в мире
турция
иран
ближний восток
реджеп тайип эрдоган
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
турция
иран
ближний восток
в мире, турция, иран, ближний восток, реджеп тайип эрдоган, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Турция, Иран, Ближний Восток, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Источник рассказал о телефонной дипломатии Эрдогана по Ирану

РИА Новости: Эрдоган ведёт телефонную дипломатию с лидерами региона по Ирану

АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает активную "телефонную дипломатию" с лидерами стран Ближнего Востока по иранскому направлению с целью предотвращения эскалации конфликта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Шестого февраля в оманском Маскате состоялись переговоры делегаций США и Ирана по иранской ядерной программе. По их итогам стороны договорились продолжить консультации. Встреча при посредничестве Омана стала первой после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей на фоне открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
"Господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) своей традиционной "телефонной дипломатией" поддерживает контакты с лидерами региона для того, чтобы предотвратить эскалацию конфликта", - заявил собеседник агентства.
По словам источника, Анкара внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг Ирана и выступает за сохранение диалога как ключевого инструмента деэскалации. Он добавил, что в ближайшее время президент Турции продолжит визиты в отдельные страны региона в рамках усилий по снижению напряжённости.
Вид на Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Израиль предупредил США, что сам может нанести удар по Ирану, пишут СМИ
Вчера, 07:35
 
