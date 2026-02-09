https://ria.ru/20260209/epshteyn-2073325086.html
У сообщницы Эпштейна было немецкое журналистское удостоверение, пишут СМИ
У сообщницы Эпштейна было немецкое журналистское удостоверение, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
У сообщницы Эпштейна было немецкое журналистское удостоверение, пишут СМИ
Сообщнице скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в период между 2015 и 2016 годами было выдано немецкое журналистское удостоверение
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости.
Сообщнице скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в период между 2015 и 2016 годами было выдано немецкое журналистское удостоверение, при определенных обстоятельствах открывающее доступ в госучреждения и министерства кабмина ФРГ, сообщает издание Handelsblatt
.
"В материалах следствия по делу осуждённого за сексуальное насилие преступника Джеффри Эпштейна
обнаружена пресс-карта, которая, судя по всему, имеет отношение к одному из немецких журналистских объединений", - пишет издание.
По данным издания, документ образца Международной федерации журналистов (IFJ) был оформлен на ближайшую соратницу Эпштейна Гислейн Максвелли, которая в настоящее время отбывает срок в США
.
Из сканов в файлах финансиста следует, что действительное по 2017 год пресс-карта была выдана Немецким союзом журналистов (dju), который, в свою очередь, является частью профсоюза Ver.di.
На запрос Handelsblatt в Ver.di сообщили, что подобные удостоверения действуют в течение двух лет, следовательно, он должен был быть выдан в 2015 или 2016 году. Ссылаясь на ограниченный срок хранения поданных документов в профсоюзе пояснили, что обстоятельства выдачи Максвелл пресс-карты прояснить невозможно.
Пресс-карты выдаются журналистам в Германии
для получения доступа в госучреждения, министерства и на места чрезвычайных событий.
Максвелл в 2021 году была осуждена по пяти пунктам обвинения в торговле людьми в сексуальных целях и насилии над несовершеннолетними. Она была приговорена к 20-летнему тюремному сроку, из которых ей осталось находиться под стражей больше половины.