У сообщницы Эпштейна было немецкое журналистское удостоверение, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
22:42 09.02.2026
У сообщницы Эпштейна было немецкое журналистское удостоверение, пишут СМИ
Сообщнице скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в период между 2015 и 2016 годами было выдано немецкое журналистское удостоверение
в мире, германия, сша, джеффри эпштейн
В мире, Германия, США, Джеффри Эпштейн
У сообщницы Эпштейна было немецкое журналистское удостоверение, пишут СМИ

Handelsblatt: у сообщницы Эпштейна Максвелл было журналистское удостоверение ФРГ

БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Сообщнице скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в период между 2015 и 2016 годами было выдано немецкое журналистское удостоверение, при определенных обстоятельствах открывающее доступ в госучреждения и министерства кабмина ФРГ, сообщает издание Handelsblatt.
"В материалах следствия по делу осуждённого за сексуальное насилие преступника Джеффри Эпштейна обнаружена пресс-карта, которая, судя по всему, имеет отношение к одному из немецких журналистских объединений", - пишет издание.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Карла III накричали из толпы из-за связи его брата с Эпштейном
Вчера, 18:21
По данным издания, документ образца Международной федерации журналистов (IFJ) был оформлен на ближайшую соратницу Эпштейна Гислейн Максвелли, которая в настоящее время отбывает срок в США.
Из сканов в файлах финансиста следует, что действительное по 2017 год пресс-карта была выдана Немецким союзом журналистов (dju), который, в свою очередь, является частью профсоюза Ver.di.
На запрос Handelsblatt в Ver.di сообщили, что подобные удостоверения действуют в течение двух лет, следовательно, он должен был быть выдан в 2015 или 2016 году. Ссылаясь на ограниченный срок хранения поданных документов в профсоюзе пояснили, что обстоятельства выдачи Максвелл пресс-карты прояснить невозможно.
Пресс-карты выдаются журналистам в Германии для получения доступа в госучреждения, министерства и на места чрезвычайных событий.
Максвелл в 2021 году была осуждена по пяти пунктам обвинения в торговле людьми в сексуальных целях и насилии над несовершеннолетними. Она была приговорена к 20-летнему тюремному сроку, из которых ей осталось находиться под стражей больше половины.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Появились подробности о смерти Эпштейна
Вчера, 12:12
 
В миреГерманияСШАДжеффри Эпштейн
 
 
