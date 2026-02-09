Рейтинг@Mail.ru
Карл III крайне обеспокоен сведениями о связях Эндрю с Эпштейном
22:24 09.02.2026
Карл III крайне обеспокоен сведениями о связях Эндрю с Эпштейном
в мире
великобритания
джеффри эпштейн
карл iii
елизавета ii
в мире, великобритания, джеффри эпштейн, карл iii, елизавета ii
В мире, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III, Елизавета II
Карл III крайне обеспокоен сведениями о связях Эндрю с Эпштейном

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Король Великобритании Карл III крайне обеспокоен сведениями, которые продолжают поступать, о поведении бывшего принца Эндрю, заявили в понедельник в Букингемском дворце, комментируя очередные сообщения о связях опального брата монарха со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, следует из заявления пресс-службы дворца, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Британская полиция в понедельник сообщила, что расследует сообщения о том, что Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства. Антимонархическая группа Republic в этот же день опубликовала видео, на котором видно, что на Карла III вновь накричали из толпы из-за связи его брата со скандально известным финансистом.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Карла III накричали из толпы из-за связи его брата с Эпштейном
Вчера, 18:21
"Король ясно дал понять - как словами, так и беспрецедентными шагами, - что он глубоко обеспокоен обвинениями, которые продолжают поступать в отношении поведения господина Маунтбеттена-Виндзора (личная фамилия, которую носят некоторые потомки бывшей королевы Великобритании Елизаветы II - ред.)", - говорится в заявлении пресс-службы дворца.
Полиция еще не обращалась во дворец по поводу последних сведений об Эндрю, при этом он готов предоставить правоохранителям помощь в расследовании в том случае, если она потребуется, отмечается в заявлении пресс-службы.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на электронные письма из обнародованных файлов Эпштейна передало, что Эндрю, по всей видимости, в 2010 году тайно пересылал финансисту британские правительственные документы о торговле, полученные им в качестве правительственного посланника. В понедельник глава антимонархической группы Republic Грэм Смит заявил, что оповестил полицию о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и разглашении государственной тайны.
Пара шотландских флагов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Шотландии призвали к отставке Стармера из-за скандала с делом Эпштейна
Вчера, 19:13
 
