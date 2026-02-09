Экс-министра Франции охраняет полиция после угроз из-за связей с Эпштейном

ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Бывшего министра культуры Франции Жака Ланга и его супругу поместили под охрану полиции после появления в соцсетях угроз в его адрес из-за связей его семьи с обвиненным в секс-торговле американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщил в понедельник телеканал Бывшего министра культуры Франции Жака Ланга и его супругу поместили под охрану полиции после появления в соцсетях угроз в его адрес из-за связей его семьи с обвиненным в секс-торговле американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщил в понедельник телеканал BFMTV

Ранее национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после обнародования их связей с Эпштейном

"Жак Ланг и его супруга Моник были помещены под полицейскую охрану из-за угроз в соцсетях после обнародования связей бывшего министра культуры с Джеффри Эпштейном", - передает телеканал.

При этом не уточняется, будет ли подобная мера защиты применена и к дочери экс-министра, которая также фигурирует в документах по делу американского финансиста.

Как напоминает BFMTV, в 1977 году Ланг подписал петицию в защиту сексуальных отношений между взрослыми и детьми. В 2021 году он выразил сожаление по поводу своих действий, назвав такой шаг глупостью.

В воскресенье Ланг был вызван во французский МИД для дачи объяснений по поводу своих связей с Эпштейном. На фоне скандала он заявил о намерении подать в отставку с должности главы Института арабского мира. Дочь бывшего министра Каролин также ушла с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, когда стало известно о связях ее семьи с Эпштейном.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.