Рейтинг@Mail.ru
Экс-министра Франции охраняет полиция после угроз из-за связей с Эпштейном - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2073320881.html
Экс-министра Франции охраняет полиция после угроз из-за связей с Эпштейном
Экс-министра Франции охраняет полиция после угроз из-за связей с Эпштейном - РИА Новости, 09.02.2026
Экс-министра Франции охраняет полиция после угроз из-за связей с Эпштейном
Бывшего министра культуры Франции Жака Ланга и его супругу поместили под охрану полиции после появления в соцсетях угроз в его адрес из-за связей его семьи с... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:46:00+03:00
2026-02-09T21:46:00+03:00
в мире
франция
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072304264_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cebff466a32afc3137e4a58400cb6a31.jpg
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2073285084.html
https://ria.ru/20260209/britaniya-2073274210.html
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072304264_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_47d8f2c1c11d73d3e227527732287478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, джеффри эпштейн
В мире, Франция, США, Джеффри Эпштейн
Экс-министра Франции охраняет полиция после угроз из-за связей с Эпштейном

Экс-министра Франции охраняет полиция на фоне угроз из-за связей с Эпштейном

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Бывшего министра культуры Франции Жака Ланга и его супругу поместили под охрану полиции после появления в соцсетях угроз в его адрес из-за связей его семьи с обвиненным в секс-торговле американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.
Ранее национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после обнародования их связей с Эпштейном.
Пара шотландских флагов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Шотландии призвали к отставке Стармера из-за скандала с делом Эпштейна
Вчера, 19:13
"Жак Ланг и его супруга Моник были помещены под полицейскую охрану из-за угроз в соцсетях после обнародования связей бывшего министра культуры с Джеффри Эпштейном", - передает телеканал.
При этом не уточняется, будет ли подобная мера защиты применена и к дочери экс-министра, которая также фигурирует в документах по делу американского финансиста.
Как напоминает BFMTV, в 1977 году Ланг подписал петицию в защиту сексуальных отношений между взрослыми и детьми. В 2021 году он выразил сожаление по поводу своих действий, назвав такой шаг глупостью.
В воскресенье Ланг был вызван во французский МИД для дачи объяснений по поводу своих связей с Эпштейном. На фоне скандала он заявил о намерении подать в отставку с должности главы Института арабского мира. Дочь бывшего министра Каролин также ушла с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, когда стало известно о связях ее семьи с Эпштейном.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Карла III накричали из толпы из-за связи его брата с Эпштейном
Вчера, 18:21
 
В миреФранцияСШАДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала