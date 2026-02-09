В Шотландии призвали к отставке Стармера из-за скандала с делом Эпштейна

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Лидер лейбористов в Шотландии Анас Сарвар призвал к смене руководства на Даунинг-стрит на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее в канцелярии британского премьера Кира Стармера исключили его уход в отставку на фоне скандала вокруг Мандельсона.
"Руководство на Даунинг-стрит должно измениться… Ситуация на Даунинг-стрит никуда не годится. Было допущено слишком много ошибок. Они обещали, что все будет по-другому, но слишком многое произошло. Было ли и хорошее? Конечно, много, но никто об этом не знает и не слышит, потому что это заглушается. Вот почему так не может продолжаться", - заявил Сарвар на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг Мандельсона и Эпштейна. До этого некоторые депутаты-лейбористы призвали к его отставке.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру. В понедельник за ним последовал глава коммуникаций Стармера Тим Аллан.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.