В Лондоне расследуют данные о передаче братом Карла III документов Эпштейну

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британская полиция в понедельник сообщила, что расследует сообщения о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на электронные письма из обнародованных файлов Эпштейна передало, что Эндрю, по всей видимости, в 2010 году тайно пересылал финансисту британские правительственные документы о торговле, полученные им в качестве правительственного посланника. В понедельник глава антимонархической группы Republic Грэм Смит заявил, что оповестил полицию о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и разглашении государственной тайны.
"Мы можем подтвердить получение этой информации и оцениваем ее в соответствии с установленными нами процедурами", - говорится в заявлении полиции долины Темзы, которое привел телеканал ITV.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.