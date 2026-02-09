Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне расследуют данные о передаче братом Карла III документов Эпштейну - РИА Новости, 09.02.2026
18:58 09.02.2026
В Лондоне расследуют данные о передаче братом Карла III документов Эпштейну
В Лондоне расследуют данные о передаче братом Карла III документов Эпштейну - РИА Новости, 09.02.2026
В Лондоне расследуют данные о передаче братом Карла III документов Эпштейну
Британская полиция в понедельник сообщила, что расследует сообщения о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал скандально известному... РИА Новости, 09.02.2026
в мире, великобритания, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III
В Лондоне расследуют данные о передаче братом Карла III документов Эпштейну

В Британии расследуют сообщения о передаче братом Карла III документов Эпштейну

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британская полиция в понедельник сообщила, что расследует сообщения о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на электронные письма из обнародованных файлов Эпштейна передало, что Эндрю, по всей видимости, в 2010 году тайно пересылал финансисту британские правительственные документы о торговле, полученные им в качестве правительственного посланника. В понедельник глава антимонархической группы Republic Грэм Смит заявил, что оповестил полицию о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и разглашении государственной тайны.
"Мы можем подтвердить получение этой информации и оцениваем ее в соответствии с установленными нами процедурами", - говорится в заявлении полиции долины Темзы, которое привел телеканал ITV.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хуже разврата: почему премьера Британии бросило в дрожь от файлов Эпштейна
Вчера, 08:00
