В Лондоне расследуют данные о передаче братом Карла III документов Эпштейну

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британская полиция в понедельник сообщила, что расследует сообщения о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.