В Чехии расследуют попадание местных девушек в списки Эпштейна - РИА Новости, 09.02.2026
18:31 09.02.2026 (обновлено: 18:41 09.02.2026)
В Чехии расследуют попадание местных девушек в списки Эпштейна
В Чехии расследуют попадание местных девушек в списки Эпштейна
В Чехии расследуют попадание местных девушек в списки Эпштейна
Чешская полиция начала расследование, связанное с участием несовершеннолетних девушек из республики в списках американского бизнесмена Джеффри Эпштейна
в мире, чехия, турция, азия, джеффри эпштейн, ян липавский, андрей бабиш
В мире, Чехия, Турция, Азия, Джеффри Эпштейн, Ян Липавский, Андрей Бабиш
В Чехии расследуют попадание местных девушек в списки Эпштейна

ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Чешская полиция начала расследование, связанное с участием несовершеннолетних девушек из республики в списках американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, на первом этапе идет рассмотрение открытых публикаций на эту тему, сообщило в понедельник издание Novinky.
"Чешская полиция начала в понедельник расследование участия чешских несовершеннолетних девушек в списках американского бизнесмена и педофила Джеффри Эпштейна. Пока не решено, какое именно управление полиции будет этим заниматься. Среди множества опубликованных материалов упоминаются и некоторые данные, связанные с Чехией, в частности, что Эпштейн организовывал доставки из Чехии несовершеннолетних девушек", - говорится в сообщении.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Карла III накричали из толпы из-за связи его брата с Эпштейном
Вчера, 18:21
Как уточняет издание, первые подозрения возникли еще в 2009 году, когда одна из жертв Эпштейна, Вирджиния Гиффре, упомянула о возможной доставке чешских девушек в своем иске против Эпштейна.
"В настоящее время мы работаем с информацией, находящейся в открытом доступе. Порядок дальнейших действий будет уточнен позже, включая определение, какое именно управление полиции будет этим заниматься", - заявил в понедельник изданию Novinkу пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.
По словам Моравчика, ранее чешская полиция не располагала сведениями на эту тему и на данный момент не имеет собственной информации об этом.
Вирджиния Гиффре, которая, согласно официальным выводам, покончила с собой в 2025 году в возрасте 41 года, в своем иске к Эпштейну говорила о несовершеннолетних девочках со всего мира, при этом конкретно она упомянула лишь две страны - Турцию и Чехию. Турецкая прокуратура уже занимается этим делом.
Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В палате представителей США начались слушания по делу сообщницы Эпштейна
Вчера, 18:06
"На основании имеющейся информации и убеждений истицы, ответчик перевозил несовершеннолетних девочек из Турции, Чехии, Азии и многих других стран, многие из них не говорили по-английски", - сообщается в ключевом отрывке из иска Гиффре к Эпштейну, который приводит издание Novinky.
Гиффре публично обвинила Эпштейна в том, что он заставил ее, 17-летнюю девушку, вступить в половую связь с британским принцем Эндрю. Позже власти США обвинили Эпштейна в сексуальном насилии над десятками молодых женщин, а также несовершеннолетними девочками. В 2019 году Эпштейн был найден повешенным в камере предварительного заключения, где ожидал суда. Официальное заключение: самоубийство.
Экс-глава МИД Чехии Ян Липавский, занимавший этот пост до 15 декабря 2025 года, обратился к правительству премьера Андрея Бабиша 6 февраля, с призывом изучить чешские следы в деле Эпштейна.
Британская писательница Дж. К. Роулинг - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Джоан Роулинг обвинила Стармера в безразличии к жертвам Эпштейна
Вчера, 17:22
 
В миреЧехияТурцияАзияДжеффри ЭпштейнЯн ЛипавскийАндрей Бабиш
 
 
