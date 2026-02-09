Рейтинг@Mail.ru
В палате представителей США начались слушания по делу сообщницы Эпштейна - РИА Новости, 09.02.2026
18:06 09.02.2026
В палате представителей США начались слушания по делу сообщницы Эпштейна
В палате представителей США начались слушания по делу сообщницы Эпштейна - РИА Новости, 09.02.2026
В палате представителей США начались слушания по делу сообщницы Эпштейна
Слушания по делу сообщницы известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл начались в палате представителей США, они проходят после публикации файлов по РИА Новости, 09.02.2026
в мире
сша
техас
джеффри эпштейн
сша
техас
Новости
ru-RU
в мире, сша, техас, джеффри эпштейн
В мире, США, Техас, Джеффри Эпштейн
В палате представителей США начались слушания по делу сообщницы Эпштейна

В палате представителей США началось слушание дела сообщницы Эпштейна Максвелл

© AP Photo / Jon ElswickГислейн Максвелл
Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Гислейн Максвелл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Слушания по делу сообщницы известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл начались в палате представителей США, они проходят после публикации файлов по делу первого.
Слушания, назначенные на 10.00 по вашингтонскому времени (18.00 мск), проходят в комитете палаты представителей по надзору. При этом прессу на заседание не допускают.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Появились подробности о смерти Эпштейна
Вчера, 12:12
Сама Максвелл, в данный момент находящаяся в тюрьме в Техасе, будет участвовать в слушаниях по видеосвязи. Более того, ее адвокат ранее заявлял, что сообщница Эпштейна, как ожидается, воспользуется пятой поправкой, согласно которой подсудимый может не давать показания против себя, и откажется отвечать на вопросы законодателей.
В конце января заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, связанных с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Максвелл в 2021 году была осуждена по пяти пунктам обвинения в торговле людьми в сексуальных целях и насилии над несовершеннолетними. Она была приговорена к 20-летнему тюремному сроку, из которых ей осталось находиться под стражей больше половины.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
ФБР не нашло свидетельств, что Эпштейн возглавлял группу по торговле людьми
Вчера, 10:48
 
В миреСШАТехасДжеффри Эпштейн
 
 
Заголовок открываемого материала