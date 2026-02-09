В палате представителей США начались слушания по делу сообщницы Эпштейна

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Слушания по делу сообщницы известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл начались в палате представителей США, они проходят после публикации файлов по делу первого.

Слушания, назначенные на 10.00 по вашингтонскому времени (18.00 мск), проходят в комитете палаты представителей по надзору. При этом прессу на заседание не допускают.

Сама Максвелл, в данный момент находящаяся в тюрьме в Техасе , будет участвовать в слушаниях по видеосвязи. Более того, ее адвокат ранее заявлял, что сообщница Эпштейна , как ожидается, воспользуется пятой поправкой, согласно которой подсудимый может не давать показания против себя, и откажется отвечать на вопросы законодателей.

В конце января заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, связанных с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.