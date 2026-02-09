https://ria.ru/20260209/epshteyn-2073272210.html
В палате представителей США начались слушания по делу сообщницы Эпштейна
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Слушания по делу сообщницы известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл начались в палате представителей США, они проходят после публикации файлов по делу первого.
Слушания, назначенные на 10.00 по вашингтонскому времени (18.00 мск), проходят в комитете палаты представителей по надзору. При этом прессу на заседание не допускают.
Сама Максвелл, в данный момент находящаяся в тюрьме в Техасе
, будет участвовать в слушаниях по видеосвязи. Более того, ее адвокат ранее заявлял, что сообщница Эпштейна
, как ожидается, воспользуется пятой поправкой, согласно которой подсудимый может не давать показания против себя, и откажется отвечать на вопросы законодателей.
В конце января заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, связанных с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Максвелл в 2021 году была осуждена по пяти пунктам обвинения в торговле людьми в сексуальных целях и насилии над несовершеннолетними. Она была приговорена к 20-летнему тюремному сроку, из которых ей осталось находиться под стражей больше половины.