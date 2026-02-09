Рейтинг@Mail.ru
В Турции опровергли сообщения о блокировке публикаций по досье Эпштейна - РИА Новости, 09.02.2026
17:17 09.02.2026
В Турции опровергли сообщения о блокировке публикаций по досье Эпштейна
В Турции опровергли сообщения о блокировке публикаций по досье Эпштейна - РИА Новости, 09.02.2026
В Турции опровергли сообщения о блокировке публикаций по досье Эпштейна
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы блокировке в республике доступа к публикациям, связанным с досье американского финансиста Джеффри... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:17:00+03:00
2026-02-09T17:17:00+03:00
в мире, турция, анкара (провинция), джеффри эпштейн
В мире, Турция, Анкара (провинция), Джеффри Эпштейн
В Турции опровергли сообщения о блокировке публикаций по досье Эпштейна

Администрация Эрдогана опровергла блокировку публикаций по досье Эпштейна

© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы блокировке в республике доступа к публикациям, связанным с досье американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми.
"Утверждения о том, что управление по связям с общественностью заблокировало доступ к публикациям, связанным с Эпштейном, содержат дезинформацию", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Даунинг-стрит исключили отставку Стармера на фоне скандала с Эпштейном
Вчера, 17:00
В администрации подчеркнули, что меры по ограничению доступа применялись исключительно в отношении аккаунтов, распространявших ложную информацию с целью введения общественности в заблуждение. В Центре отметили, что между заголовками ряда публикаций и их фактическим содержанием имелось явное противоречие: при корректном тексте использовались преднамеренно искажённые формулировки в заголовках.
"Несмотря на то, что текст новости отражает действительность, заголовок содержит умышленное искажение", - указали в администрации, призвав общественность не доверять информации, вырванной из контекста.
Тема досье Эпштейна получила широкий резонанс и в Турции на фоне глобального интереса к спискам контактов и связей финансиста, в которых фигурируют представители политических, деловых и медийных кругов разных стран. Турецкие СМИ и пользователи соцсетей активно обсуждали публикации зарубежных изданий, однако официальная Анкара неоднократно подчёркивала, что в обнародованных материалах отсутствуют какие-либо подтверждённые сведения, указывающие на причастность турецких государственных структур или должностных лиц к делу Эпштейна.
Власти республики заявляют, что внимательно следят за информационным фоном, но рассматривают попытки увязать Турцию с этим досье как спекуляции и элемент дезинформационных кампаний.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Макрон сделал заявление о США из-за публикации документов по делу Эпштейна
Вчера, 14:45
 
