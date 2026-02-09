https://ria.ru/20260209/epshteyn-2073256869.html
В Турции опровергли сообщения о блокировке публикаций по досье Эпштейна
В Турции опровергли сообщения о блокировке публикаций по досье Эпштейна - РИА Новости, 09.02.2026
В Турции опровергли сообщения о блокировке публикаций по досье Эпштейна
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы блокировке в республике доступа к публикациям, связанным с досье американского финансиста Джеффри... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:17:00+03:00
2026-02-09T17:17:00+03:00
2026-02-09T17:17:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072304264_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cebff466a32afc3137e4a58400cb6a31.jpg
https://ria.ru/20260209/starmer-2073251200.html
https://ria.ru/20260209/makron-2073211571.html
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072304264_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_47d8f2c1c11d73d3e227527732287478.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), джеффри эпштейн
В мире, Турция, Анкара (провинция), Джеффри Эпштейн
В Турции опровергли сообщения о блокировке публикаций по досье Эпштейна
Администрация Эрдогана опровергла блокировку публикаций по досье Эпштейна
АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы блокировке в республике доступа к публикациям, связанным с досье американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми.
"Утверждения о том, что управление по связям с общественностью заблокировало доступ к публикациям, связанным с Эпштейном
, содержат дезинформацию", - говорится в заявлении
Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции
.
В администрации подчеркнули, что меры по ограничению доступа применялись исключительно в отношении аккаунтов, распространявших ложную информацию с целью введения общественности в заблуждение. В Центре отметили, что между заголовками ряда публикаций и их фактическим содержанием имелось явное противоречие: при корректном тексте использовались преднамеренно искажённые формулировки в заголовках.
"Несмотря на то, что текст новости отражает действительность, заголовок содержит умышленное искажение", - указали в администрации, призвав общественность не доверять информации, вырванной из контекста.
Тема досье Эпштейна получила широкий резонанс и в Турции на фоне глобального интереса к спискам контактов и связей финансиста, в которых фигурируют представители политических, деловых и медийных кругов разных стран. Турецкие СМИ и пользователи соцсетей активно обсуждали публикации зарубежных изданий, однако официальная Анкара
неоднократно подчёркивала, что в обнародованных материалах отсутствуют какие-либо подтверждённые сведения, указывающие на причастность турецких государственных структур или должностных лиц к делу Эпштейна.
Власти республики заявляют, что внимательно следят за информационным фоном, но рассматривают попытки увязать Турцию с этим досье как спекуляции и элемент дезинформационных кампаний.