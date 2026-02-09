В Турции опровергли сообщения о блокировке публикаций по досье Эпштейна

АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы блокировке в республике доступа к публикациям, связанным с досье американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми.

"Утверждения о том, что управление по связям с общественностью заблокировало доступ к публикациям, связанным с Эпштейном , содержат дезинформацию", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции

В администрации подчеркнули, что меры по ограничению доступа применялись исключительно в отношении аккаунтов, распространявших ложную информацию с целью введения общественности в заблуждение. В Центре отметили, что между заголовками ряда публикаций и их фактическим содержанием имелось явное противоречие: при корректном тексте использовались преднамеренно искажённые формулировки в заголовках.

"Несмотря на то, что текст новости отражает действительность, заголовок содержит умышленное искажение", - указали в администрации, призвав общественность не доверять информации, вырванной из контекста.

Тема досье Эпштейна получила широкий резонанс и в Турции на фоне глобального интереса к спискам контактов и связей финансиста, в которых фигурируют представители политических, деловых и медийных кругов разных стран. Турецкие СМИ и пользователи соцсетей активно обсуждали публикации зарубежных изданий, однако официальная Анкара неоднократно подчёркивала, что в обнародованных материалах отсутствуют какие-либо подтверждённые сведения, указывающие на причастность турецких государственных структур или должностных лиц к делу Эпштейна.