Рейтинг@Mail.ru
СМИ: брат короля Карла III пересылал Эпштейну правительственные документы - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2073179193.html
СМИ: брат короля Карла III пересылал Эпштейну правительственные документы
СМИ: брат короля Карла III пересылал Эпштейну правительственные документы - РИА Новости, 09.02.2026
СМИ: брат короля Карла III пересылал Эпштейну правительственные документы
Брат британского короля Карла III Эндрю, по всей видимости, тайно пересылал скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну британские... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:11:00+03:00
2026-02-09T13:11:00+03:00
в мире
сша
вьетнам
сингапур (город)
джеффри эпштейн
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746623_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_9be38ea4d5ccd78eff75aabdb645db12.jpg
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2073163870.html
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2072710600.html
сша
вьетнам
сингапур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746623_108:0:2505:1798_1920x0_80_0_0_b412e96882c8df4937b899e019e13632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вьетнам, сингапур (город), джеффри эпштейн, карл iii
В мире, США, Вьетнам, Сингапур (город), Джеффри Эпштейн, Карл III
СМИ: брат короля Карла III пересылал Эпштейну правительственные документы

Reuters: брат Карла III Эндрю отправлял Эпштейну правительственные документы

© AP Photo / Sakchai LalitЭндрю Маунтбаттен-Виндзор
Эндрю Маунтбаттен-Виндзор - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Sakchai Lalit
Эндрю Маунтбаттен-Виндзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Брат британского короля Карла III Эндрю, по всей видимости, тайно пересылал скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну британские правительственные документы, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на электронные письма из обнародованных файлов.
"Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, младший брат короля Карла, в 2010 году отправил Джеффри Эпштейну официальные британские торговые документы, передав покойному сексуальному преступнику информацию, полученную им в качестве правительственного посланника", - говорится в публикации агентства.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Появились подробности о смерти Эпштейна
Вчера, 12:12
Как передает Рейтер, в последней партии документов, обнародованных США, есть электронные письма, которые, по всей видимости, свидетельствуют о том, что Эндрю пересылал Эпштейну отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах. Эти отчеты были отправлены экс-принцу в связи с его поездкой, совершенной им в качестве правительственного посланника. При этом торговым представителям, как правило, запрещено делиться конфиденциальными или коммерческими документами.
Как уточнило агентство, полиция не ответила на его запрос о том, начнут ли правоохранители новое расследование в отношении Эндрю.
Брат короля Карла III Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В 2025 году король лишил своего брата всех титулов.
Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение является нью-йоркским особняком Эпштейна.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хуже разврата: почему премьера Британии бросило в дрожь от файлов Эпштейна
Вчера, 08:00
 
В миреСШАВьетнамСингапур (город)Джеффри ЭпштейнКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала