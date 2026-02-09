СМИ: брат короля Карла III пересылал Эпштейну правительственные документы

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Брат британского короля Карла III Эндрю, по всей видимости, тайно пересылал скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну британские правительственные документы, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на электронные письма из обнародованных файлов.
"Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, младший брат короля Карла, в 2010 году отправил Джеффри Эпштейну официальные британские торговые документы, передав покойному сексуальному преступнику информацию, полученную им в качестве правительственного посланника", - говорится в публикации агентства.
Как передает Рейтер, в последней партии документов, обнародованных США, есть электронные письма, которые, по всей видимости, свидетельствуют о том, что Эндрю пересылал Эпштейну отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах. Эти отчеты были отправлены экс-принцу в связи с его поездкой, совершенной им в качестве правительственного посланника. При этом торговым представителям, как правило, запрещено делиться конфиденциальными или коммерческими документами.
Как уточнило агентство, полиция не ответила на его запрос о том, начнут ли правоохранители новое расследование в отношении Эндрю.
Брат короля Карла III Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В 2025 году король лишил своего брата всех титулов.
Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение является нью-йоркским особняком Эпштейна.