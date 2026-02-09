Появились подробности о смерти Эпштейна

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Один из вариантов пресс-релиза прокуратуры Нью-Йорка о смерти скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в тюрьме датирован днем до официально озвученной даты и не содержит слова "самоубийство", следует из обнародованных Один из вариантов пресс-релиза прокуратуры Нью-Йорка о смерти скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в тюрьме датирован днем до официально озвученной даты и не содержит слова "самоубийство", следует из обнародованных данных минюста США, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Ранее этим утром Исправительный центр Манхэттена подтвердил, что Джеффри Эпштейн , которому были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым", - говорится в опубликованном черновике заявления прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана от 9 августа 2019 года.

При этом на сайте американского минюста это заявление датируется 10 августа, то есть озвученным днем смерти финансиста. Кроме того, в опубликованной версии содержится упоминание того, что она наступила вследствие "очевидного суицида".

Всего в опубликованных файлах содержится более 20 вариантов заявления Бермана о смерти Эпштейна, при этом почти все из них датированы 10 августа, однако среди них есть два документа с датой 9 августа.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В августе того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.