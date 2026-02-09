Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о смерти Эпштейна
12:12 09.02.2026 (обновлено: 15:05 09.02.2026)
Появились подробности о смерти Эпштейна
Один из вариантов пресс-релиза прокуратуры Нью-Йорка о смерти скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в тюрьме датирован днем до официально озвученной РИА Новости, 09.02.2026
в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), джеффри эпштейн
В мире, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн
РИА Новости: одна из версий релиза о смерти Эпштейна датирована 9 августа 2019 г

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Один из вариантов пресс-релиза прокуратуры Нью-Йорка о смерти скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в тюрьме датирован днем до официально озвученной даты и не содержит слова "самоубийство", следует из обнародованных данных минюста США, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Ранее этим утром Исправительный центр Манхэттена подтвердил, что Джеффри Эпштейн, которому были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым", - говорится в опубликованном черновике заявления прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана от 9 августа 2019 года.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хуже разврата: почему премьера Британии бросило в дрожь от файлов Эпштейна
Вчера, 08:00
При этом на сайте американского минюста это заявление датируется 10 августа, то есть озвученным днем смерти финансиста. Кроме того, в опубликованной версии содержится упоминание того, что она наступила вследствие "очевидного суицида".
Всего в опубликованных файлах содержится более 20 вариантов заявления Бермана о смерти Эпштейна, при этом почти все из них датированы 10 августа, однако среди них есть два документа с датой 9 августа.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В августе того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада, заявил Лавров
8 февраля, 21:13
 
