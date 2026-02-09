ФБР не нашло свидетельств, что Эпштейн возглавлял группу по торговле людьми

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Федеральное бюро расследований не смогло доказать, что финансист Джеффри Эпштейн был главой группы по торговле людьми, пишет Федеральное бюро расследований не смогло доказать, что финансист Джеффри Эпштейн был главой группы по торговле людьми, пишет AP

« "ФБР изучило банковские записи и электронную почту Джеффри Эпштейна. Сотрудники провели обыски в его домах. Они потратили годы на то, чтобы опросить его жертв и изучить его связи с некоторыми из самых влиятельных людей в мире. Но в то время как следователи собрали достаточно доказательств того, что Эпштейн подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девочек, они обнаружили скудные доказательства того, что финансист возглавлял группу торговцев людьми, обслуживавшую влиятельных людей", — передает агентство после анализа документов по делу.

В рабочей записке от 2025 года один из следователей сообщал, что фото и видео, изъятые при обыске его домов, не предоставили доказательств актов насилия над жертвами или вовлеченности третьих лиц в преступления.

« "Проверка финансовых документов Эпштейна, включая платежи, которые он осуществлял организациям, связанным с влиятельными фигурами в научных, финансовых и дипломатических кругах, не выявила никакой связи с преступной деятельностью", — пишет AP со ссылкой на другой материал, датируемый 2019-м.

Как отмечали агенты ФБР в документе от июля 2025 года, жертвы утверждали, что несколько человек, помимо Эпштейна, совершали над ними акты насилия, но доказать это также не получилось.

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.