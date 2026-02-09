ФБР не нашло свидетельств, что Эпштейн возглавлял группу по торговле людьми

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Федеральное бюро расследований не смогло доказать, что финансист Джеффри Эпштейн был главой группы по торговле людьми, пишет AP.
"ФБР изучило банковские записи и электронную почту Джеффри Эпштейна. Сотрудники провели обыски в его домах. Они потратили годы на то, чтобы опросить его жертв и изучить его связи с некоторыми из самых влиятельных людей в мире. Но в то время как следователи собрали достаточно доказательств того, что Эпштейн подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девочек, они обнаружили скудные доказательства того, что финансист возглавлял группу торговцев людьми, обслуживавшую влиятельных людей", — передает агентство после анализа документов по делу.
В рабочей записке от 2025 года один из следователей сообщал, что фото и видео, изъятые при обыске его домов, не предоставили доказательств актов насилия над жертвами или вовлеченности третьих лиц в преступления.
"Проверка финансовых документов Эпштейна, включая платежи, которые он осуществлял организациям, связанным с влиятельными фигурами в научных, финансовых и дипломатических кругах, не выявила никакой связи с преступной деятельностью", — пишет AP со ссылкой на другой материал, датируемый 2019-м.
Как отмечали агенты ФБР в документе от июля 2025 года, жертвы утверждали, что несколько человек, помимо Эпштейна, совершали над ними акты насилия, но доказать это также не получилось.
Дело Эпштейна
В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно вырос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
