ФБР не нашло свидетельств, что Эпштейн возглавлял группу по торговле людьми - РИА Новости, 09.02.2026
10:48 09.02.2026 (обновлено: 11:15 09.02.2026)
ФБР не нашло свидетельств, что Эпштейн возглавлял группу по торговле людьми
ФБР не нашло свидетельств, что Эпштейн возглавлял группу по торговле людьми - РИА Новости, 09.02.2026
ФБР не нашло свидетельств, что Эпштейн возглавлял группу по торговле людьми
Федеральное бюро расследований не смогло доказать, что финансист Джеффри Эпштейн был главой группы по торговле людьми, пишет AP.
в мире
сша
джеффри эпштейн
фбр
билл клинтон
дональд трамп
флорида
в мире, сша, джеффри эпштейн, фбр, билл клинтон, дональд трамп, флорида
ФБР не нашло свидетельств, что Эпштейн возглавлял группу по торговле людьми

ФБР не нашло доказательств, что Эпштейн возглавлял группу по торговле людьми

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Федеральное бюро расследований не смогло доказать, что финансист Джеффри Эпштейн был главой группы по торговле людьми, пишет AP.
«

"ФБР изучило банковские записи и электронную почту Джеффри Эпштейна. Сотрудники провели обыски в его домах. Они потратили годы на то, чтобы опросить его жертв и изучить его связи с некоторыми из самых влиятельных людей в мире. Но в то время как следователи собрали достаточно доказательств того, что Эпштейн подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девочек, они обнаружили скудные доказательства того, что финансист возглавлял группу торговцев людьми, обслуживавшую влиятельных людей", — передает агентство после анализа документов по делу.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хуже разврата: почему премьера Британии бросило в дрожь от файлов Эпштейна
Вчера, 08:00
В рабочей записке от 2025 года один из следователей сообщал, что фото и видео, изъятые при обыске его домов, не предоставили доказательств актов насилия над жертвами или вовлеченности третьих лиц в преступления.
«
"Проверка финансовых документов Эпштейна, включая платежи, которые он осуществлял организациям, связанным с влиятельными фигурами в научных, финансовых и дипломатических кругах, не выявила никакой связи с преступной деятельностью", — пишет AP со ссылкой на другой материал, датируемый 2019-м.
Как отмечали агенты ФБР в документе от июля 2025 года, жертвы утверждали, что несколько человек, помимо Эпштейна, совершали над ними акты насилия, но доказать это также не получилось.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Появились новые подробности по делу Эпштейна
7 февраля, 14:20

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна
8 февраля, 21:30
В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно вырос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
8 февраля, 08:00
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнФБРБилл КлинтонДональд ТрампФлорида
 
 
Заголовок открываемого материала