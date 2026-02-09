https://ria.ru/20260209/epshtejn-2073102378.html
В документах по делу Эпштейна был заказ на серную кислоту
в мире, сша, джеффри эпштейн
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости.
Крупный заказ серной кислоты значится в опубликованных документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, химикат мог использоваться для системы по опреснению воды, следует из обнародованных данных
минюста США, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В одном из документов, запросе на банковский перевод, связанная с Эпштейном
фирма LSJE LLC, запрашивает у Gemini Seawater Systems покупку 330 галлонов (около 1250 литров), а также, среди прочего, "замену PH" и кабеля – для установки обратного осмоса. Документ датирован 6 декабря 2018 года.
При этом в июне 2018 года эта же компания сделала коммерческое предложение Брайсу Гордону, который, по данным СМИ, работал на Эпштейна, по проектированию, изготовлению, установке и вводу в эксплуатацию установки опреснения морской воды методом обратного осмоса. Также было предусмотрено использование серной кислоты, которая предназначалась для острова Грэйт Сейнт Джеймс.
Кроме того, в документах был обнаружен отчет о ремонте установки опреснения морской воды методом обратного осмоса на острове Литтл Сейнт Джеймс – там тоже использовалась серная кислота. Этот документ датирован февралем 2014 года, выполняла его компания TSG.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.