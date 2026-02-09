В документах по делу Эпштейна был заказ на серную кислоту

При этом в июне 2018 года эта же компания сделала коммерческое предложение Брайсу Гордону, который, по данным СМИ, работал на Эпштейна, по проектированию, изготовлению, установке и вводу в эксплуатацию установки опреснения морской воды методом обратного осмоса. Также было предусмотрено использование серной кислоты, которая предназначалась для острова Грэйт Сейнт Джеймс.