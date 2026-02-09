Россия намерена подписать контракты на экспорт штурмовиков Як-130М

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракты на экспорт легких штурмовиков Як-130М, заявил РИА Новости в воскресенье представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в преддверии выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).