Россия намерена подписать контракты на экспорт штурмовиков Як-130М

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракты на экспорт легких штурмовиков Як-130М, заявил РИА Новости в воскресенье представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в преддверии выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Российская авиационная техника вызывает стабильный интерес у стран Юго-Восточной Азии. Ведем активный диалог по самолетам Як-130М с инозаказчиками, имеющими опыт эксплуатации учебно-боевых самолетов Як-130. Рассчитываем в ближайшее время выйти на подписание соответствующих контрактов", - сказал представитель Службы.
Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости, что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет около 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
