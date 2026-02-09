Рейтинг@Mail.ru
Дуров усомнился в словах Макрона об инвестициях во французские дата-центры - РИА Новости, 09.02.2026
15:46 09.02.2026
Дуров усомнился в словах Макрона об инвестициях во французские дата-центры
Дуров усомнился в словах Макрона об инвестициях во французские дата-центры
Основатель Telegram Павел Дуров усомнился в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о масштабных иностранных инвестициях в центры обработки данных в... РИА Новости, 09.02.2026
Дуров усомнился в словах Макрона об инвестициях во французские дата-центры

Дуров усомнился в заявлении Макрона об инвестициях во французские дата-центры

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров усомнился в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о масштабных иностранных инвестициях в центры обработки данных в стране, назвав позицию властей антитехнологической.
Ранее Макрон опубликовал в соцсети X данные, согласно которым Франция в 2025 году стала лидером среди стран, привлекающих иностранные инвестиции для строительства дата-центров. Согласно этим данным, показатель Франции составил 69 миллиардов долларов, а у занявших вторую строчку США - только 29 миллиардов.
Дуров в ответ заявил, что значительная часть указанной суммы в 69 миллиардов долларов основана на инвестиционных намерениях ОАЭ, которые не являются окончательными и не имеют обязательной силы.
"Учитывая антитехнологическую позицию вашего правительства, было бы чудом, если бы эти инвестиции когда-либо материализовались", - написал Дуров в X.
Дуров призвал держаться подальше от Франции
4 февраля, 11:10
