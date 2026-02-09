https://ria.ru/20260209/durov-2073228541.html
Дуров усомнился в словах Макрона об инвестициях во французские дата-центры
Дуров усомнился в словах Макрона об инвестициях во французские дата-центры - РИА Новости, 09.02.2026
Дуров усомнился в словах Макрона об инвестициях во французские дата-центры
Основатель Telegram Павел Дуров усомнился в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о масштабных иностранных инвестициях в центры обработки данных в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:46:00+03:00
2026-02-09T15:46:00+03:00
2026-02-09T15:46:00+03:00
в мире
франция
сша
оаэ
павел дуров
эммануэль макрон
telegram
Дуров усомнился в словах Макрона об инвестициях во французские дата-центры
Дуров усомнился в заявлении Макрона об инвестициях во французские дата-центры