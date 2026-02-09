ДРТ: Структурные барьеры мешают развитию рынка кредитных карт в России

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доля взрослых россиян, пользующихся кредитными картами, составляет около 25-30%, свидетельствуют результаты анализа рынка и регулирования кредитных карт в России, подготовленного компанией "Деловые решения и технологии" (ДРТ).

Такой уровень проникновения кредиток существенно меньше, чем в развитых странах (50-80%) и в сопоставимых экономиках, включая Китай и Бразилию (около 40%). Несмотря на высокую цифровизацию банковской отрасли на российском рынке необеспеченного потребкредитования заметно преобладают кредиты наличными, отмечается в исследовании на сайте ДРТ.

В ДРТ делают вывод, что относительно невысокий уровень использования кредитных карт "не объясняется исключительно потребительскими предпочтениями, а скорее указывает на наличие глубоких структурных барьеров на рынке".

Ключевым барьером в ДРТ называют использование полной стоимости кредита (ПСК) наряду с ПДН при расчете макропруденциальных надбавок по кредитным картам и кредитам наличными. По мнению авторов исследования, это "создает структурные искажения и неоправданно завышает регуляторные требования по кредитным картам по сравнению с кредитом наличными".

Согласно исследованию, средний лимит по кредитной карте в России составляет около 108 тысяч рублей, средняя утилизация — порядка 40%, что вносит около 1,8 процентного пункта в персональную долговую нагрузку (ПДН) заемщика, тогда как новый кредит наличными добавляет в среднем 15,9 процентных пункта долговой нагрузки. При этом уровень просрочки более 90 дней по картам в 2023–2024 годах был в полтора–два раза ниже, чем по необеспеченным потребительским кредитам, а средний остаток задолженности по карте составлял 80–100 тысяч рублей при среднем платежe порядка 2 тысяч рублей в месяц.

Вторым фактором в ДРТ называют ретроспективное применение макропруденциальных надбавок к существующим лимитам по кредитным картам, независимо от того когда была одобрена карта и установлен лимит. В то же время банки ограничены в возможности в одностороннем порядке уменьшать или полностью отзывать ранее одобренные лимиты по картам без согласия клиентов, замечают эксперты ДРТ. "При внезапном росте требований к капиталу по уже существующему портфелю банки вынуждены перекладывать дополнительные расходы на новых заемщиков или избыточно ужесточать критерии выдачи карт. Это приводит к чрезмерному сокращению доступности кредитных продуктов", - говорится в документе.