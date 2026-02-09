МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что Великобритания в лице бывшего премьер-министра Бориса Джонсона вмешалась и сорвала российско-украинские переговоры в апреле 2022 года.
"Чешский премьер-министр Бабиш заявил, что мир на Украине можно было достигнуть в апреле 2022 года, пока Великобритания и Борис Джонсон не вмешались с целью не допустить этого: "В этом конфликте был интерес", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К записи также был прикреплен отрывок из интервью главы фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давида Арахамии, в котором он заявил, что Борис Джонсон приехал в Киев после переговоров в Стамбуле и предложил продолжить военные действия.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".