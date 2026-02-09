Дмитриев оценил слова Бабиша о срыве Британией переговоров в 2022 году

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что Великобритания в лице бывшего премьер-министра Бориса Джонсона вмешалась и сорвала российско-украинские переговоры в апреле 2022 года.