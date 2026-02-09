Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев оценил слова Бабиша о срыве Британией переговоров в 2022 году
02:33 09.02.2026
Дмитриев оценил слова Бабиша о срыве Британией переговоров в 2022 году
Дмитриев оценил слова Бабиша о срыве Британией переговоров в 2022 году - РИА Новости, 09.02.2026
Дмитриев оценил слова Бабиша о срыве Британией переговоров в 2022 году
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на слова... РИА Новости, 09.02.2026
Дмитриев оценил слова Бабиша о срыве Британией переговоров в 2022 году

Дмитриев оценил слова Бабиша о срыве переговоров России и Украины в 2022 году

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что Великобритания в лице бывшего премьер-министра Бориса Джонсона вмешалась и сорвала российско-украинские переговоры в апреле 2022 года.
"Чешский премьер-министр Бабиш заявил, что мир на Украине можно было достигнуть в апреле 2022 года, пока Великобритания и Борис Джонсон не вмешались с целью не допустить этого: "В этом конфликте был интерес", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Дом на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Целью покушения на Алексеева был срыв переговоров в ОАЭ, считает эксперт
8 февраля, 18:09
К записи также был прикреплен отрывок из интервью главы фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давида Арахамии, в котором он заявил, что Борис Джонсон приехал в Киев после переговоров в Стамбуле и предложил продолжить военные действия.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Чехия не будет выделять средства на боеприпасы для ВСУ, заявил Бабиш
6 января, 22:14
 
В миреВеликобританияРоссияКиевБорис ДжонсонКирилл ДмитриевАндрей БабишВерховная Рада УкраиныРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
