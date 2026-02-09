Посол России в Сеуле оценил перспективы возобновления прямого авиасообщения

СЕУЛ, 9 фев — РИА Новости. Перспективы возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей в настоящее время не просматриваются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
Дипломат отметил отсутствие в данный момент подвижек в вопросе отмены санкций Сеула в отношении РФ.
"Это же, к сожалению, относится и к перспективам возобновления прямого авиасообщения между нашими странами", — сказал Зиновьев.
Он добавил, что пока южнокорейские авиаперевозчики вынуждены эксплуатировать более протяженные воздушные маршруты.
В октябре прошлого года около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились с петицией к администрации президента Республики Корея с требованием возобновить прямые авиарейсы между Сеулом и Москвой, включить возобновление авиасообщения в государственную политику и возместить ущерб от отсутствия прямого авиасообщения гражданам.