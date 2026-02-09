Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Сеуле оценил перспективы возобновления прямого авиасообщения
02:43 09.02.2026
Посол России в Сеуле оценил перспективы возобновления прямого авиасообщения
Посол России в Сеуле оценил перспективы возобновления прямого авиасообщения
Перспективы возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей в настоящее время не просматриваются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
россия
сеул
южная корея
георгий зиновьев
Посол России в Сеуле оценил перспективы возобновления прямого авиасообщения

Посол Зиновьев: признаков скорого возобновления авиасообщения с Южной Кореей нет

Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
СЕУЛ, 9 фев — РИА Новости. Перспективы возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей в настоящее время не просматриваются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
Как напомнил посол, опасаясь вторичных санкций, с 2022 года в Сеуле отказались от использования российского воздушного пространства и прекратили двустороннее прямое авиасообщение с Россией.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Финансовые ограничения препятствуют торговле с Южной Кореей, считает посол
8 февраля, 17:39
Дипломат отметил отсутствие в данный момент подвижек в вопросе отмены санкций Сеула в отношении РФ.
"Это же, к сожалению, относится и к перспективам возобновления прямого авиасообщения между нашими странами", — сказал Зиновьев.
Он добавил, что пока южнокорейские авиаперевозчики вынуждены эксплуатировать более протяженные воздушные маршруты.
В октябре прошлого года около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились с петицией к администрации президента Республики Корея с требованием возобновить прямые авиарейсы между Сеулом и Москвой, включить возобновление авиасообщения в государственную политику и возместить ущерб от отсутствия прямого авиасообщения гражданам.
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Российский посол прокомментировал использование Южной Кореей Севморпути
8 февраля, 15:57
 
