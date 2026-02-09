В Театре Вахтангова завершилось прощание с Ольгой Чиповской

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской завершилось в Театре Вахтангова, передает корреспондент РИА Новости.
Чиповская ушла из жизни в возрасте 67 лет. Гражданская панихида началась в 10.00 мск в Театре Вахтангова. Близкие, друзья и поклонники творчества несли цветы, чтобы проводить артистку в последний путь.
Прощание проходило в Большом портретном фойе театра: в центре находился гроб, близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества возлагали к нему цветы, над гробом на стене располагался портрет актрисы, а в глубине зала разместили венки.
Проститься с Чиповской пришли дочь артистки, российская актриса театра и кино Анна Чиповская, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, главный режиссер театра Анатолий Шульев, российская актриса театра и кино Яна Сексте, Народная артистка РФ Юлия Рутберг, Народная артистка РФ Ольга Тумайкина, советский и российский актер театра и кино Александр Самойленко, российский актер театра и кино Павел Табаков, Народный артист РФ Александр Сирин и многие другие.
Венки на церемонию прощания прислали министерство культуры России, коллектив Театра Вахтангова и другие.
Гроб с телом Чиповской вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.
Позднее артистку похоронят на Хованском кладбище.
Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу Театра Вахтангова. Как актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле "Лето в Ноане", затем играла в таких спектаклях, как "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами…", "Филумена Мартурано" и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Князев рассказал о здоровье Чиповской до ее смерти
4 февраля, 22:03