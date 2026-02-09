Рейтинг@Mail.ru
В Москве началось прощание с Ольгой Чиповской
Культура
Культура
 
10:26 09.02.2026
В Москве началось прощание с Ольгой Чиповской
В Москве началось прощание с Ольгой Чиповской
Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской началось в Театре Вахтангова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2026
кирилл крок
хованское кладбище
ольга чиповская
москва
кирилл крок, хованское кладбище, ольга чиповская, москва
В Москве началось прощание с Ольгой Чиповской

РИА Новости: в Театре Вахтангова началась церемония прощания с Ольгой Чиповской

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской началось в Театре Вахтангова, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее директор театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что Чиповская умерла у себя дома. Ей было 67 лет.
Церемония прощания с артисткой проходит в Театре Вахтангова. Ее похоронят на Хованском кладбище.
Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу Театра Вахтангова. Как актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле "Лето в Ноане", затем играла в таких спектаклях, как "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами…", "Филумена Мартурано" и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
 
