В Москве началось прощание с Ольгой Чиповской

Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской началось в Театре Вахтангова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской началось в Театре Вахтангова, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее директор театра Вахтангова Кирилл Крок
сообщил РИА Новости, что Чиповская умерла у себя дома. Ей было 67 лет.
Церемония прощания с артисткой проходит в Театре Вахтангова. Ее похоронят на Хованском кладбище
Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу Театра Вахтангова. Как актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле "Лето в Ноане", затем играла в таких спектаклях, как "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами…", "Филумена Мартурано" и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.