Экс-замглавы Минэкономразвития Челябинской области осудили за взятку
09.02.2026
2026-02-09T14:34:00+03:00
2026-02-09T14:34:00+03:00
2026-02-09T18:57:00+03:00
ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев — РИА Новости. Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области, обвиняемого в получении взятки при проведении форума межрегионального сотрудничества, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
В правоохранительных органах региона уточнили РИА Новости, что речь идет об Антоне Бахаеве.
"Сегодня Центральный районный суд Челябинска
признал виновным задержанного в июле 2018 года УФСБ России
по Челябинской области
бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области за получение взятки в особо крупном размере. Судебной инстанцией с учетом позиции прокурора лицо <...> приговорено к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с назначением штрафа в размере 2,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении
.
По данным пресс-службы, при проведении XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
(Челябинск, 8-9 ноября 2017 года) с участием глав государств, руководителей регионов, акиматов и представителей бизнеса чиновник получил взятку в размере около трех миллионов рублей. За это он содействовал в заключении договоров аффилированным подрядчиком с подведомственной региональному Минэкономразвития организацией — "Агентством международного сотрудничества Челябинской области".
УФСБ отмечает, что в октябре 2024 года Седьмой кассационный суд отменил приговор в отношении фигуранта (четыре года колонии строгого режима), отправив дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе.