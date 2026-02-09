Экс-замглавы Минэкономразвития Челябинской области осудили за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев — РИА Новости. Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области, обвиняемого в получении взятки при проведении форума межрегионального сотрудничества, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

УФСБ отмечает, что в октябре 2024 года Седьмой кассационный суд отменил приговор в отношении фигуранта (четыре года колонии строгого режима), отправив дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе.