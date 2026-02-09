Рейтинг@Mail.ru
Секретарь британского правительства может скоро уйти в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/britaniya-2073328040.html
Секретарь британского правительства может скоро уйти в отставку, пишут СМИ
Секретарь британского правительства может скоро уйти в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
Секретарь британского правительства может скоро уйти в отставку, пишут СМИ
Секретарь кабинета министров Великобритании, глава государственной службы Крис Уормолд может уйти в отставку в ближайшие дни на фоне скандала вокруг связей... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T23:34:00+03:00
2026-02-09T23:34:00+03:00
в мире
великобритания
сша
джеффри эпштейн
кир стармер
гордон браун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20260209/starmer-2073321740.html
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2073285084.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, джеффри эпштейн, кир стармер, гордон браун
В мире, Великобритания, США, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Гордон Браун
Секретарь британского правительства может скоро уйти в отставку, пишут СМИ

Guardian: секретарь британского кабмина может уйти в отставку в ближайшие дни

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Секретарь кабинета министров Великобритании, глава государственной службы Крис Уормолд может уйти в отставку в ближайшие дни на фоне скандала вокруг связей экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
"Самый высокопоставленный государственный служащий на Даунинг-стрит ведет переговоры о своем уходе в рамках масштабной реорганизации кабинета Кира Стармера… Предполагается, что Крис Уормолд, секретарь кабинета министров, ведет переговоры об условиях своего ухода с поста на Даунинг-стрит", - пишет издание.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Исследование показало, сколько британцев считают, что Стармер уйдет с поста
Вчера, 21:51
По информации газеты, об уходе Уормолда может стать известно в ближайшие дни на фоне намерения Стармера укрепить свою власть над партией лейбористов и над правительством на фоне скандала.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Глава аппарата британского премьера Морган Максуини 8 февраля ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение, при этом он выразил полное доверие Стармеру. В понедельник за ним последовал глава коммуникаций премьера Тим Аллан.
Пара шотландских флагов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Шотландии призвали к отставке Стармера из-за скандала с делом Эпштейна
Вчера, 19:13
 
В миреВеликобританияСШАДжеффри ЭпштейнКир СтармерГордон Браун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала