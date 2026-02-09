Секретарь британского правительства может скоро уйти в отставку, пишут СМИ

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Секретарь кабинета министров Великобритании, глава государственной службы Крис Уормолд может уйти в отставку в ближайшие дни на фоне скандала вокруг связей экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
"Самый высокопоставленный государственный служащий на Даунинг-стрит ведет переговоры о своем уходе в рамках масштабной реорганизации кабинета Кира Стармера… Предполагается, что Крис Уормолд, секретарь кабинета министров, ведет переговоры об условиях своего ухода с поста на Даунинг-стрит", - пишет издание.
По информации газеты, об уходе Уормолда может стать известно в ближайшие дни на фоне намерения Стармера укрепить свою власть над партией лейбористов и над правительством на фоне скандала.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Глава аппарата британского премьера Морган Максуини 8 февраля ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение, при этом он выразил полное доверие Стармеру. В понедельник за ним последовал глава коммуникаций премьера Тим Аллан.