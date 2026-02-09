Секретарь британского правительства может скоро уйти в отставку, пишут СМИ

По информации газеты, об уходе Уормолда может стать известно в ближайшие дни на фоне намерения Стармера укрепить свою власть над партией лейбористов и над правительством на фоне скандала.

Глава аппарата британского премьера Морган Максуини 8 февраля ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение, при этом он выразил полное доверие Стармеру. В понедельник за ним последовал глава коммуникаций премьера Тим Аллан.