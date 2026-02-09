На Карла III накричали из толпы из-за связи его брата с Эпштейном

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Антимонархическая группа Republic сообщила, что на короля Великобритании Карла III вновь накричали из толпы из-за связи его брата, бывшего принца Эндрю со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Как сообщила в соцсети X Republic, инцидент произошел, когда Карл встречался с толпой местных жителей после прибытия на поезде в городок Клитеро в графстве Ланкашир на севере Англии. Как видно на опубликованном видео, один мужчина стал громко кричать: "Как давно вы знаете об Эндрю и Эпштейне? Вы защищали Эндрю от расследования?"
Похожий инцидент произошел 5 февраля. Когда монарх приветствовал толпу, отгороженную от него барьером, один мужчина выкрикивал вопросы о скандале с Эпштейном.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.