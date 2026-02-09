Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвал планы Запада насчет Белоруссии ставкой на эскалацию - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/belorussiya-2073207734.html
Сенатор назвал планы Запада насчет Белоруссии ставкой на эскалацию
Сенатор назвал планы Запада насчет Белоруссии ставкой на эскалацию - РИА Новости, 09.02.2026
Сенатор назвал планы Запада насчет Белоруссии ставкой на эскалацию
Планы Запада раскачать ситуацию в Белоруссии через реализацию сценария "цветной революции" являются ставкой на эскалацию и срыв любых подвижек в переговорном... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:33:00+03:00
2026-02-09T14:33:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
украина
александр лукашенко
совет федерации рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97962e00be8790249e3b6231f0d3fd.jpg
https://ria.ru/20260207/protasevich-2072837782.html
https://ria.ru/20260209/svr-2073147258.html
белоруссия
минск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_125:89:2736:2047_1920x0_80_0_0_c0553ee6a65df521847f9819a0263ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, украина, александр лукашенко, совет федерации рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Белоруссия, Минск, Украина, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Сенатор назвал планы Запада насчет Белоруссии ставкой на эскалацию

Сенатор СФ Басюк назвал планы Запада насчет Белоруссии ставкой на эскалацию

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Планы Запада раскачать ситуацию в Белоруссии через реализацию сценария "цветной революции" являются ставкой на эскалацию и срыв любых подвижек в переговорном процессе, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Страны Запада через НПО намерены попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии, предполагается сформировать подрывной ресурс с прицелом на выборы 2030 года, для реализации сценария "цветной революции" стоит задача подыскать в Белоруссии новых "либеральных пассионариев", сообщила в понедельник СВР.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Разведчик Протасевич раскритиковал заявления белорусских оппозиционеров
7 февраля, 04:03
"Давление на Беларусь – это ставка на эскалацию. Минск, наш надежный союзник, партнер и друг, последовательно выступает за стабильность и предсказуемость в регионе, и именно поэтому Белоруссия и ее президент Александр Лукашенко становятся мишенью для всех заинтересантов в продолжении конфликта на Украине. Цель очевидна: обострить обстановку, втянуть в конфликт новые стороны и сорвать любые подвижки в переговорном процессе", - сказал Басюк.
По его словам, особенно удивительно эти планы выглядят на фоне некоторой стабилизации отношений со стороны США, снятия с Минска ряда чувствительных санкций, а также предложения главе Белоруссии Александру Лукашенко войти в состав Совета мира.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире СВР - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СВР сообщила о планах Запада сменить конституционный строй в Белоруссии
Вчера, 11:25
 
В миреБелоруссияМинскУкраинаАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала