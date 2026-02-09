Сенатор назвал планы Запада насчет Белоруссии ставкой на эскалацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Планы Запада раскачать ситуацию в Белоруссии через реализацию сценария "цветной революции" являются ставкой на эскалацию и срыв любых подвижек в переговорном процессе, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Страны Запада через НПО намерены попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии, предполагается сформировать подрывной ресурс с прицелом на выборы 2030 года, для реализации сценария "цветной революции" стоит задача подыскать в Белоруссии новых "либеральных пассионариев", сообщила в понедельник СВР.
"Давление на Беларусь – это ставка на эскалацию. Минск, наш надежный союзник, партнер и друг, последовательно выступает за стабильность и предсказуемость в регионе, и именно поэтому Белоруссия и ее президент Александр Лукашенко становятся мишенью для всех заинтересантов в продолжении конфликта на Украине. Цель очевидна: обострить обстановку, втянуть в конфликт новые стороны и сорвать любые подвижки в переговорном процессе", - сказал Басюк.
По его словам, особенно удивительно эти планы выглядят на фоне некоторой стабилизации отношений со стороны США, снятия с Минска ряда чувствительных санкций, а также предложения главе Белоруссии Александру Лукашенко войти в состав Совета мира.