Сенатор назвал планы Запада насчет Белоруссии ставкой на эскалацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Планы Запада раскачать ситуацию в Белоруссии через реализацию сценария "цветной революции" являются ставкой на эскалацию и срыв любых подвижек в переговорном процессе, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.