Петербург поучаствует в Годе единства народов России, заявил Беглов

"Это важная часть нашей работы по защите наших ценностей, духовно-нравственных идеалов, исторической правды. Это борьба за умы наших наследников. Чтобы они так же, как и мы, отстаивали правду о нашей стране, о ее роли в Великой Отечественной войне. Чтобы они боролись с современными нацистами, укрепляли гражданское единство, чувствовали гордость за Отечество, понимали значимость его тысячелетней истории. Все это должно быть у ребят в основе любви к нашей Родине", - сказал он.