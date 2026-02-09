Рейтинг@Mail.ru
Петербург поучаствует в Годе единства народов России, заявил Беглов - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/beglov-2073312428.html
Петербург поучаствует в Годе единства народов России, заявил Беглов
Петербург поучаствует в Годе единства народов России, заявил Беглов - РИА Новости, 09.02.2026
Петербург поучаствует в Годе единства народов России, заявил Беглов
Санкт-Петербург примет активное участие в проведении Года единства народов России, запланировано более 200 мероприятий, посвященных сохранению народных традиций РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:33:00+03:00
2026-02-09T20:33:00+03:00
россия
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989287453_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_9b94238a0c825129ca8ea978e4d49140.jpg
https://ria.ru/20260129/beglov-2070999776.html
https://ria.ru/20260126/peterburg-2070438913.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989287453_97:0:1280:887_1920x0_80_0_0_6ccca8f6ab0370bc11aeadf894fb0e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, общество
Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Владимир Путин, Общество
Петербург поучаствует в Годе единства народов России, заявил Беглов

Беглов: Петербург внесет свой вклад в проведение Года единства народов России

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург примет активное участие в проведении Года единства народов России, запланировано более 200 мероприятий, посвященных сохранению народных традиций и культурной самобытности, сообщил губернатор Александр Беглов.
Президент РФ Владимир Путин 5 февраля объявил Год единства народов России открытым.
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов в России
29 января, 15:05
"Петербург внесет свой вклад в проведение этого Года. Сейчас мы начали подготовку к проведению нового Петербургского международного экономического форума. Его особенностью в Год единства народов России станет павильон "Душа России". Там будут представлены региональные бренды из сферы креативных индустрий, ориентированные на экспорт и продвижение культурного наследия народов нашей страны", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Губернатор отметил, что всего в Петербурге в этом году запланировано более 200 мероприятий, посвященных сохранению народных традиций и культурной самобытности.
"Это важная часть нашей работы по защите наших ценностей, духовно-нравственных идеалов, исторической правды. Это борьба за умы наших наследников. Чтобы они так же, как и мы, отстаивали правду о нашей стране, о ее роли в Великой Отечественной войне. Чтобы они боролись с современными нацистами, укрепляли гражданское единство, чувствовали гордость за Отечество, понимали значимость его тысячелетней истории. Все это должно быть у ребят в основе любви к нашей Родине", - сказал он.
Владимир Путин и Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Беглов доложил Путину о строительстве скоростной трамвайной линии
26 января, 23:39
 
РоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала