Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Россию мировым лидером в атомной сфере
12:46 09.02.2026 (обновлено: 13:06 09.02.2026)
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Россию мировым лидером в атомной сфере
в мире, россия, петер сийярто, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш"
В мире, Россия, Петер Сийярто, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш"
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Россия является мировым лидером в атомной сфере, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признает технологии "Росатома" лучшими в мире, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В ядерной технологии русские - мировые лидеры... Здесь, в Пакше, был генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике, и он сказал, что это абсолютно лучшая в мире технология... Я считаю, что в этом вопросе стоит полагаться на человека номер один в МАГАТЭ, который говорит, что это супертехнология, лучшая в мире технология, я не думаю, что нужно объяснять, почему (для расширения АЭ "Пакш" - ред.) был выбран "Росатом", - сказал Сийярто в интервью телеканалу RTL.
Министр подчеркнул, что на АЭС "Пакш-2" работают российские, венгерские, немецкие, французские и другие иностранные компании, поэтому это "не российский проект, а международный проект, которым руководит Россия".
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Сийярто назвал АЭС "Пакш-2" крупнейшим атомным проектом в Европе
5 февраля, 15:39
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Евросоюза.
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Новые блоки АЭС "Пакш" подключат к сети к 2031-2032 году, заявил Сийярто
Вчера, 12:43
 
