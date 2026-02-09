Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Россию мировым лидером в атомной сфере

БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Россия является мировым лидером в атомной сфере, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признает технологии "Росатома" лучшими в мире, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В ядерной технологии русские - мировые лидеры... Здесь, в Пакше, был генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике, и он сказал, что это абсолютно лучшая в мире технология... Я считаю, что в этом вопросе стоит полагаться на человека номер один в МАГАТЭ, который говорит, что это супертехнология, лучшая в мире технология, я не думаю, что нужно объяснять, почему (для расширения АЭ "Пакш" - ред.) был выбран "Росатом", - сказал Сийярто в интервью телеканалу RTL.
Министр подчеркнул, что на АЭС "Пакш-2" работают российские, венгерские, немецкие, французские и другие иностранные компании, поэтому это "не российский проект, а международный проект, которым руководит Россия".
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Евросоюза.