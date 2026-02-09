Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Россию мировым лидером в атомной сфере

БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Россия является мировым лидером в атомной сфере, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признает технологии "Росатома" лучшими в мире, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Евросоюза.