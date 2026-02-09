Алиев рассказал о развитии отношений Баку и Вашингтона

БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций заявил, что отношения между Баку и Вашингтоном успешно развиваются с приходом к власти в США Дональда Трампа, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.