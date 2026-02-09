Рейтинг@Mail.ru
Алиев рассказал о развитии отношений Баку и Вашингтона - РИА Новости, 09.02.2026
15:28 09.02.2026
Алиев рассказал о развитии отношений Баку и Вашингтона
Алиев рассказал о развитии отношений Баку и Вашингтона
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций заявил, что отношения между Баку...
2026
БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций заявил, что отношения между Баку и Вашингтоном успешно развиваются с приходом к власти в США Дональда Трампа, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.
Алиев в понедельник принял в Баку делегацию во главе с председателем Конференции президентов ведущих еврейских организаций в США Бетси Бернс Корн.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Алиев рассказал, чего ожидает от Европарламента в отношении Баку
20 января, 16:28
"Алиев… заявил, что после прихода к власти Дональда Трампа азербайджано-американские отношения успешно развиваются. По его словам, за последние 6 месяцев несколько встреч с президентом США стали первым примером в истории двусторонних отношений Баку и Вашингтона", - говорится в сообщении.
Касаясь отношений с Арменией, Алиев в ходе беседы отметил, что азербайджанская и армянская стороны уже привыкли жить в условиях мира. "Алиев подчеркнул, что обеспечение мира и стабильности в регионе внесет важный вклад в развитие региона. Президент Азербайджана также отметил важность TRIPP ("Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" - ред.) и "других проектов связи с точки зрения расширения регионального сотрудничества. В ходе беседы также было отмечено успешное сотрудничество между Конференцией президентов ведущих еврейских организаций и Азербайджаном, подчеркнута их роль в расширении азербайджано-американских и азербайджано-израильских двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев
5 января, 22:38
 
