Алиев рассказал о развитии отношений Баку и Вашингтона

БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций заявил, что отношения между Баку и Вашингтоном успешно развиваются с приходом к власти в США Дональда Трампа, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.
"Алиев… заявил, что после прихода к власти Дональда Трампа азербайджано-американские отношения успешно развиваются. По его словам, за последние 6 месяцев несколько встреч с президентом США стали первым примером в истории двусторонних отношений Баку и Вашингтона", - говорится в сообщении.
Касаясь отношений с Арменией, Алиев в ходе беседы отметил, что азербайджанская и армянская стороны уже привыкли жить в условиях мира. "Алиев подчеркнул, что обеспечение мира и стабильности в регионе внесет важный вклад в развитие региона. Президент Азербайджана также отметил важность TRIPP ("Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" - ред.) и "других проектов связи с точки зрения расширения регионального сотрудничества. В ходе беседы также было отмечено успешное сотрудничество между Конференцией президентов ведущих еврейских организаций и Азербайджаном, подчеркнута их роль в расширении азербайджано-американских и азербайджано-израильских двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.