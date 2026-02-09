Алиев на встрече с Вэнсом может обсудить ситуацию в Иране, считает эксперт

"В такой ситуации возможное скатывание ситуации вокруг Ирана к неуправляемому хаосу может подорвать не только перспективы реализации региональных проектов, но и несет в себе очевидные риски, связанные с безопасностью, как Азербайджана, так и Армении. В частности, обе страны могут столкнуться с крупным потоком беженцев, нарушением логистики через Иран, по которой импортируются, помимо всего прочего, и товары первой необходимости. Именно стремлением предотвратить подобный сценарий можно объяснить звонок президента Алиева Пезешкиану 31 января этого года, в котором он предложил свое посредничество в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Известно, что Вэнс представляет команду ястребов в иранском вопросе и думается, что во время его визита Азербайджан использует свой потенциал для смягчения ситуации. Остается надеяться, что данные усилия Азербайджана, а также позиция региональных игроков возымеют в этой связи успех", - отметил эксперт.