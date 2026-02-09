Алиев на встрече с Вэнсом может обсудить ситуацию в Иране, считает эксперт

БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Баку попытается смягчить напряженную ситуацию вокруг Ирана, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член Российско-Азербайджанского экспертного совета, специалист по международным конфликтам Рафик Исмаилов.
Ранее сообщалось, что Вэнс 10–11 февраля посетит Азербайджан, в ходе визита его будет сопровождать заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.
"Прежде всего следует отметить, что последний визит официального лица американской администрации такого ранга состоялся 18 лет назад, когда в Баку прилетел вице-президент Дик Чейни. Безусловно, центральным элементом во время визита Вэнса в Баку станет тема дальнейших шагов по армянско-азербайджанской нормализации, вытекающих из Вашингтонского соглашения августа прошлого года. В частности, будут обсуждены технические вопросы, касающиеся реализации проекта TRIPP ("маршрут Трампа" - ред.). Тем не менее, подобный визит является хорошей возможностью для обсуждения всей региональной повестки, так или иначе затрагивающей интересы как Азербайджана, так и Армении. Сложившаяся напряженность вокруг Ирана относится именно к таким вопросам", - отметил эксперт.
По его словам, здесь надо отметить совпадение интересов Азербайджана и Армении, которые в вооруженной эскалации на своих южных рубежах крайне не заинтересованы в силу вполне понятных причин.
"С приходом к власти (в Иране) администрации (Масуда) Пезешкиана у Азербайджана наладился достаточно конструктивный диалог с иранской стороной. Пезешкиан в прошлом году дважды побывал с визитом в Азербайджане, в одном из которых заявил, что чувствует себя здесь как дома. Причем в рамках визита он посетил, помимо Баку, также Шушу и Ханкенди, что является важным символическим знаком для Азербайджана. У президента Алиева сложились с Пезешкианом теплые и доверительные отношения, что также оказывает свое положительное влияние на двустороннюю повестку. У положительной динамики азербайджанско-иранских отношений существуют вполне конкретные маркеры", - подчеркнул Исмаилов.
По мнению аналитика, администрация Пезешкиана демонстрирует конструктивную позицию в отношении реализации проекта TRIPP, заявляя, что иранские интересы в нем учтены, весной этого года ожидается продвижение в реализации проекта "Север - Юг", на стадии завершения находится проект Аразского коридора.
"В такой ситуации возможное скатывание ситуации вокруг Ирана к неуправляемому хаосу может подорвать не только перспективы реализации региональных проектов, но и несет в себе очевидные риски, связанные с безопасностью, как Азербайджана, так и Армении. В частности, обе страны могут столкнуться с крупным потоком беженцев, нарушением логистики через Иран, по которой импортируются, помимо всего прочего, и товары первой необходимости. Именно стремлением предотвратить подобный сценарий можно объяснить звонок президента Алиева Пезешкиану 31 января этого года, в котором он предложил свое посредничество в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Известно, что Вэнс представляет команду ястребов в иранском вопросе и думается, что во время его визита Азербайджан использует свой потенциал для смягчения ситуации. Остается надеяться, что данные усилия Азербайджана, а также позиция региональных игроков возымеют в этой связи успех", - отметил эксперт.