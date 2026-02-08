Рейтинг@Mail.ru
Финансовые ограничения препятствуют торговле с Южной Кореей, считает посол
17:39 08.02.2026
Финансовые ограничения препятствуют торговле с Южной Кореей, считает посол
Отсутствие надежных механизмов международных расчетов остается главным препятствием для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной... РИА Новости, 08.02.2026
в мире
южная корея
россия
москва
георгий зиновьев
южная корея
россия
москва
в мире, южная корея, россия, москва, георгий зиновьев
В мире, Южная Корея, Россия, Москва, Георгий Зиновьев
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 8 фев — РИА Новости. Отсутствие надежных механизмов международных расчетов остается главным препятствием для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, именно финансовые ограничения в настоящее время существенно сдерживают развитие двустороннего взаимодействия в сфере торговли, промышленности и инвестиций, несмотря на сохраняющийся взаимный интерес бизнеса к сотрудничеству.
"Наибольшим препятствием к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в области торговли, промышленности и инвестиций является отсутствие надежных механизмов международных платежей", — сказал Зиновьев.
Он отметил, что без решения этого вопроса дальнейшее расширение экономических связей между Москвой и Сеулом остается затруднительным.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск 10 февраля.
