Дерзкое требование Зеленского вызвало возмущение на Западе - РИА Новости, 08.02.2026
20:59 08.02.2026
Дерзкое требование Зеленского вызвало возмущение на Западе
Владимиру Зеленскому следует прекратить призывать к давлению на Россию, так как эта тактика провальна, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" РИА Новости, 08.02.2026
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, нато, мирный план сша по украине, юрий ушаков
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Мирный план США по Украине, Юрий Ушаков
Дерзкое требование Зеленского вызвало возмущение на Западе

Мема: Зеленскому следует прекратить призывать к давлению на Россию

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует прекратить призывать к давлению на Россию, так как эта тактика провальна, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Зеленский обращается к миру с призывом не закрывать глаза на российские удары по Украине. Он требует, чтобы НАТО вмешалась в этот конфликт, и считает, что дипломатия с помощью давления — это способ заставить Россию сесть за стол переговоров. В то же время он хочет, чтобы мир закрывал глаза на действия Украины", — обрушился с критикой он.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Худшие условия". На Западе признали тяжелую правду о будущем Украины
Вчера, 20:46
Политик отметил, что, несмотря на месяцы интенсивных переговоров, риторика киевского режима остается прежней, а его высокомерие никуда не делось. В связи с этим Мема усомнился в том, что с Зеленским можно вести переговоры.
"Дипломатия, построенная на давлении, заведомо обречена на провал, ведь после всех его выступлений и недавней попытки атаки на президентскую резиденцию Путина он потерял всякое доверие", — заявил Мема.
Он также призвал Зеленского отправиться на переговоры в Москву, отметив, что дипломатия принесет Украине намного больше, чем надменность.
В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской сторонами, но настаивает на присутствии европейцев.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Россия никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
Вчера, 19:51
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОМирный план США по УкраинеЮрий Ушаков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
