"Обречен проиграть". На Западе высмеяли требование Зеленского к Путину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 08.02.2026 (обновлено: 18:45 08.02.2026)
"Обречен проиграть". На Западе высмеяли требование Зеленского к Путину
"Обречен проиграть". На Западе высмеяли требование Зеленского к Путину
"Обречен проиграть". На Западе высмеяли требование Зеленского к Путину
Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы легитимизировать свой статус, такое мнение высказал бывший британский дипломат Ян Прауд в... РИА Новости, 08.02.2026
"Обречен проиграть". На Западе высмеяли требование Зеленского к Путину

SC: Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы легитимизировать свою власть

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы легитимизировать свой статус, такое мнение высказал бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
«
"На первый взгляд может показаться неочевидным, почему Зеленский захотел бы встретиться с Путиным, ведь на протяжении всего конфликта он поощрял изоляцию России на мировой арене. Однако здесь, судя по всему, речь идет скорее о его желании легитимизировать свою роль в качестве главы государства", — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
Вчера, 15:15
Автор также отметил, что подписание мирного соглашения по итогам конфликта на Украине может стать отражением стремления Зеленского представить себя в роли миротворца и повысить свою популярность.
«
"Я считаю, что даже в случае встречи с Путиным Зеленский, вероятно, все равно обречен проиграть будущие президентские выборы, потому что любая сделка, которую он подпишет, будет хуже той, которая была ему доступна в апреле 2022 года в Стамбуле", — резюмировал Прауд.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков напомнил слова Путина о том, что Кремль обеспечит безопасность Зеленского, если он готов приехать в Москву на переговоры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что своим приглашением Путин отвечал на предложение самого Зеленского о встрече, причем делалось это для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Разрушили все". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
Вчера, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
