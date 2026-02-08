МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы легитимизировать свой статус, такое мнение высказал бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
«
"На первый взгляд может показаться неочевидным, почему Зеленский захотел бы встретиться с Путиным, ведь на протяжении всего конфликта он поощрял изоляцию России на мировой арене. Однако здесь, судя по всему, речь идет скорее о его желании легитимизировать свою роль в качестве главы государства", — говорится в публикации.
Автор также отметил, что подписание мирного соглашения по итогам конфликта на Украине может стать отражением стремления Зеленского представить себя в роли миротворца и повысить свою популярность.
«
"Я считаю, что даже в случае встречи с Путиным Зеленский, вероятно, все равно обречен проиграть будущие президентские выборы, потому что любая сделка, которую он подпишет, будет хуже той, которая была ему доступна в апреле 2022 года в Стамбуле", — резюмировал Прауд.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков напомнил слова Путина о том, что Кремль обеспечит безопасность Зеленского, если он готов приехать в Москву на переговоры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что своим приглашением Путин отвечал на предложение самого Зеленского о встрече, причем делалось это для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.