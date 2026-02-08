Рейтинг@Mail.ru
В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 08.02.2026 (обновлено: 16:11 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/zelenskiy-2072987999.html
В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России
В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России - РИА Новости, 08.02.2026
В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России
Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета dikGazete. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T11:08:00+03:00
2026-02-08T16:11:00+03:00
в мире
турция
черное море
анкара (провинция)
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260208/zelenskiy-2072948489.html
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062267823.html
турция
черное море
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, черное море, анкара (провинция), владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, мария захарова
В мире, Турция, Черное море, Анкара (провинция), Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Мария Захарова
В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России

dikGazete: атаки Киева на суда в Черном море говорят о безрассудстве Зеленского

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета dikGazete.
"Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Зеленский подчинился": на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией
Вчера, 01:15
Издание подчеркивает, что попытки Киева ухудшить посредством атак на суда отношения Москвы и Анкары провалились и, напротив, нанесли тяжелый удар по отношениям Украины с Турцией, в частности повлекли за собой жесткую критику со стороны президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Атаки на судоходство

В конце ноября танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Судно потушили спустя почти двое суток.
В тот же день в 35 милях от турецкого побережья удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. Спустя сутки его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атаковали второго декабря, просьбы о помощи не поступало.
МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал из-за произошедшего.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.
Фрегат Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Приближается капитуляция": на Западе высказались о давлении на Россию
16 декабря 2025, 03:03
 
В миреТурцияЧерное мореАнкара (провинция)Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала