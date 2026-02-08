https://ria.ru/20260208/zelenskiy-2072987999.html
В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России
В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России - РИА Новости, 08.02.2026
В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России
Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета dikGazete. РИА Новости, 08.02.2026
dikGazete: атаки Киева на суда в Черном море говорят о безрассудстве Зеленского
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета dikGazete
.
"Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что попытки Киева
ухудшить посредством атак на суда отношения Москвы
и Анкары
провалились и, напротив, нанесли тяжелый удар по отношениям Украины
с Турцией
, в частности повлекли за собой жесткую критику со стороны президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана
.
В конце ноября танкер Kairos под флагом Гамбии
загорелся в Черном море
в 28 милях от берегов Турции
из-за внешнего воздействия. Судно потушили спустя почти двое суток.
В тот же день в 35 милях от турецкого побережья удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. Спустя сутки его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атаковали второго декабря, просьбы о помощи не поступало.
МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал из-за произошедшего.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова
, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.