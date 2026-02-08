Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве. Архивное фото

В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета dikGazete

"Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима", — говорится в материале.

Атаки на судоходство

В конце ноября танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Судно потушили спустя почти двое суток.

В тот же день в 35 милях от турецкого побережья удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. Спустя сутки его снова атаковали безэкипажные морские катера.

Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атаковали второго декабря, просьбы о помощи не поступало.

МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал из-за произошедшего.