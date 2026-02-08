Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на сравнение с политиками ЕС и ООН
14:46 08.02.2026
Захарова отреагировала на сравнение с политиками ЕС и ООН
2026-02-08T14:46:00+03:00
2026-02-08T14:46:00+03:00
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на то, что ее сравнили с отдельными политическими деятелями ЕС и ООН, российский дипломат отметила, что попросила бы не сравнивать себя с ними.
В интервью немецкому политологу Патрику Баабу швейцарский юрист Питер Хензелер сравнил официального представителя МИД РФ Марию Захарову с бывшим министром иностранных дел Германии, председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Кая Каллас. По его мнению, между Захаровой и этими политиками есть разительные отличия, ведь российские дипломаты говорят на нескольких языках и очень красноречивы в отличие от, например, Бербок, которая не до конца владеет даже родным языком. Кроме того, российские дипломаты работают по 14 часов и имеют прекрасное образование.
"Попросила бы не сравнивать", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Захарова иронично ответила главе МИД Финляндии, назвавшей Россию угрозой ЕС
6 февраля, 09:47
 
