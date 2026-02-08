Волгоградские школы перейдут на дистанционное обучение из-за гололеда

ВОЛГОГРАД, 8 фев - РИА Новости. Школьников Волгограда отправили на дистанционное обучение в понедельник, 9 февраля, из-за гололеда, сообщили в мэрии города.

Отмечается, что мера коснется всех школьников с 1-го по 11-й классы. По данным мэрии, школы примут учеников, которые не смогут остаться дома.