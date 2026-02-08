https://ria.ru/20260208/voenkomat-2073019044.html
На Украине троих сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины
На Украине троих сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины - РИА Новости, 08.02.2026
На Украине троих сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины
Трое сотрудников военкомата в Днепропетровской области Украины подозреваются в нанесении смертельных телесных повреждений местному жителю, сообщила региональная РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:25:00+03:00
2026-02-08T15:25:00+03:00
2026-02-08T15:25:00+03:00
украина
днепропетровская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a1d3e12c08c928378a486ed1695c1307.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072822538.html
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072466477.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_fd8e2474cc374e243a0b6196ca137c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, в мире
Украина, Днепропетровская область, В мире
На Украине троих сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины
На Украине троих сотрудников военкомата подозревают в избиении мужчины до смерти
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Трое сотрудников военкомата в Днепропетровской области Украины подозреваются в нанесении смертельных телесных повреждений местному жителю, сообщила региональная полиция.
Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию в субботу после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть наступила в результате травмы головы.
"В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине
называют военкоматы – ред.)", - сообщила днепропетровская полиция в своем Telegram-канале
.
Полицейские осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также было изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования опрошены свидетели и очевидцы преступления.
Подозреваемым инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Их задержали, сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления, добавили в ведомстве.