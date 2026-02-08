Рейтинг@Mail.ru
На Украине троих сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/voenkomat-2073019044.html
На Украине троих сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины
На Украине троих сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины - РИА Новости, 08.02.2026
На Украине троих сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины
Трое сотрудников военкомата в Днепропетровской области Украины подозреваются в нанесении смертельных телесных повреждений местному жителю, сообщила региональная РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:25:00+03:00
2026-02-08T15:25:00+03:00
украина
днепропетровская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a1d3e12c08c928378a486ed1695c1307.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072822538.html
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072466477.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_fd8e2474cc374e243a0b6196ca137c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, днепропетровская область, в мире
Украина, Днепропетровская область, В мире
На Украине троих сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины

На Украине троих сотрудников военкомата подозревают в избиении мужчины до смерти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на Украине
Автомобили полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Трое сотрудников военкомата в Днепропетровской области Украины подозреваются в нанесении смертельных телесных повреждений местному жителю, сообщила региональная полиция.
Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию в субботу после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть наступила в результате травмы головы.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Сотрудник военкомата ударил женщину на западе Украины
7 февраля, 00:40
"В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - сообщила днепропетровская полиция в своем Telegram-канале.
Полицейские осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также было изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования опрошены свидетели и очевидцы преступления.
Подозреваемым инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Их задержали, сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления, добавили в ведомстве.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Во Львове женщина обстреляла микроавтобус сотрудников военкомата
5 февраля, 14:39
 
УкраинаДнепропетровская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала