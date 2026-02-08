На Украине троих сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Трое сотрудников военкомата в Днепропетровской области Украины подозреваются в нанесении смертельных телесных повреждений местному жителю, сообщила региональная полиция.

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию в субботу после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть наступила в результате травмы головы.

"В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - сообщила днепропетровская полиция в своем Telegram-канале

Полицейские осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также было изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования опрошены свидетели и очевидцы преступления.