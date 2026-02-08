Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073020344.html
В Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна
В Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна - РИА Новости, 08.02.2026
В Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна
Владимир Зеленский обрекает Украину на продолжение военного конфликта, превращая ее в прототип острова американского финансиста Джеффри Эпштейна, где царит... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:34:00+03:00
2026-02-08T15:34:00+03:00
в мире
украина
киев
донбасс
владимир зеленский
михаил шеремет
джеффри эпштейн
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02b6ee3f3a62ec24a4901d6c8f3ca711.jpg
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071549714.html
украина
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c1dbdf7524e28b66f88e532a5ee273c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, донбасс, владимир зеленский, михаил шеремет, джеффри эпштейн, госдума рф
В мире, Украина, Киев, Донбасс, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Джеффри Эпштейн, Госдума РФ
В Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна

Депутат Шеремет: Зеленский пытается превратить Украину в остров Эпштейна

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский обрекает Украину на продолжение военного конфликта, превращая ее в прототип острова американского финансиста Джеффри Эпштейна, где царит беззаконие и произвол, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Зеленский заявил, что позиция Киева в отношении вывода войск из Донбасса после переговоров в Абу-Даби не изменилась. По его словам, наиболее надежная позиция для прекращения огня — "стоим, где стоим".
«
"Зеленский, подстрекаемый коллективным Западом, фактически саботирует мирные переговоры своими провокационными заявлениями, пытаясь тем самым превратить страну в прототип острова Эпштейна, где царит беззаконие и произвол", - сказал Шеремет.
По его словам, только вместе с Россией Украина сможет развиваться как правовое, мирное и прогнозируемое государство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна
1 февраля, 14:25
 
В миреУкраинаКиевДонбассВладимир ЗеленскийМихаил ШереметДжеффри ЭпштейнГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала