БРАТИСЛАВА, 8 фев - РИА Новости. Заключить мир на Украине можно было вскоре после начала конфликта, но из-за внешнего вмешательства этого не произошло, считает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
“Соглашение (о мире - ред.) на самом деле было близко уже в апреле 2022 года, но затем появился Борис Джонсон (бывший британский премьер - ред.)…там был интерес в том, чтобы этот конфликт был”, - сказал Бабиш в интервью TN.cz.
Он заявил, что конфликту на Украине необходимо положить конец, потому что там гибнут люди. Бабиш также выразил мнение о том, что в ходе переговоров, которые сейчас идут, должно быть найдено решение этого конфликта.
“Конечно, это должно иметь дипломатическое решение”, - сказал Бабиш.
По его мнению, без президента США Дональда Трампа Европейский союз не сможет повлиять на урегулирование ситуации, но важно, чтобы и со стороны Европы к этим переговорам подключились “крупные игроки”, такие как, например, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер или премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
В январе 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
