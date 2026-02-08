https://ria.ru/20260208/ukraina-2072996667.html
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки - РИА Новости, 08.02.2026
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 390 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:27:00+03:00
2026-02-08T12:27:00+03:00
2026-02-08T13:44:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260208/ukraina-2072994118.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки