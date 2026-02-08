Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 08.02.2026 (обновлено: 13:44 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/ukraina-2072996667.html
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки - РИА Новости, 08.02.2026
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 390 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:27:00+03:00
2026-02-08T13:44:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260208/ukraina-2072994118.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 390 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял до 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град"", - говорится в сообщении военного ведомства.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Украину ждет цивилизационный разлом, считает политолог
Вчера, 11:51
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и семи штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Орлы, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Коммунаровка, Ровное, Самойловка, Староукраинка, Цветковое и Широкое Запорожской области", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала