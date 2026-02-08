Экс-министр культуры Крыма Новосельская подала в суд прошение об УДО

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы рассмотрит прошение экс-министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской об условно-досрочном освобождении, следует их судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них говорится, что рассмотрение вопроса по категории "об условно-досрочном освобождении от лишения свободы" назначено на 18 февраля.

Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года назначил Новосельской 10 лет колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере, позднее Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга . Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года.