Экс-министр культуры Крыма Новосельская подала в суд прошение об УДО - РИА Новости, 08.02.2026
17:32 08.02.2026
Экс-министр культуры Крыма Новосельская подала в суд прошение об УДО
Экс-министр культуры Крыма Новосельская подала в суд прошение об УДО - РИА Новости, 08.02.2026
Экс-министр культуры Крыма Новосельская подала в суд прошение об УДО
Люблинский суд Москвы рассмотрит прошение экс-министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской об условно-досрочном освобождении, следует их судебных... РИА Новости, 08.02.2026
Экс-министр культуры Крыма Новосельская подала в суд прошение об УДО

Суд рассмотрит прошение экс-министра культуры Крыма Новосельской об УДО

Арина Новосельская
Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Арина Новосельская. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы рассмотрит прошение экс-министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской об условно-досрочном освобождении, следует их судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них говорится, что рассмотрение вопроса по категории "об условно-досрочном освобождении от лишения свободы" назначено на 18 февраля.
Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года назначил Новосельской 10 лет колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере, позднее Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет.
По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности.
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года.
Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года, в сентябре гендиректор и бенефициар компании были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории.
