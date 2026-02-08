Рейтинг@Mail.ru
08.02.2026
Консул в Нью-Йорке назвал самые популярные у американцев российские города

Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Особой популярностью у туристов из США пользуются города Золотого кольца, Сочи, озеро Байкал, Карелия, Кавказ, Алтай и Камчатка, рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.
"Многие туристы остаются в полном восторге от нашей страны и людей после традиционного посещения Москвы и Санкт-Петербурга, особой популярностью пользуются города Золотого кольца, Сочи, озеро Байкал, Карелия, Кавказ, Алтай и Камчатка", – сказал Марков.
Он отметил, что народная дипломатия в совокупности с красотой и гостеприимством "действительно работают на закрепление положительного имиджа России в сердцах простых американцев".
Арт-объект на Казанской набережной в Туле - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Названы города России, где дешевле всего отдыхать весной
28 января, 06:15
 
