На российском рынке труда произошел тектонический сдвиг, заявила эксперт

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Тектонический сдвиг произошел на рынке труда в России, заявила операционный директор рекрутингового агентства "Интруд" Елена Веляева.
По ее словам, российские компании теперь больше заинтересованы в привлечении сотрудников, "привязанных" к своей работе визами и контрактами - мигранты из безвизовых с РФ регионов, например, Центральной Азии, гораздо чаще меняют рабочее место.
Как ранее заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, ожидается, что в 2026 году на работу в РФ приедет не менее 40 тысяч рабочих из Индии. Приход в РФ именно индийских специалистов, по его мнению, очень важен для российской экономики.
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию в начале декабря был подписан меморандум о мобильности рабочей силы.
