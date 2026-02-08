Рейтинг@Mail.ru
На российском рынке труда произошел тектонический сдвиг, заявила эксперт
03:38 08.02.2026 (обновлено: 04:35 08.02.2026)
На российском рынке труда произошел тектонический сдвиг, заявила эксперт
экономика, россия, индия, шри-ланка, борис титов, владимир путин
Экономика, Россия, Индия, Шри-Ланка, Борис Титов, Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМногофункциональный миграционный центр в Москве
Многофункциональный миграционный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Многофункциональный миграционный центр в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Тектонический сдвиг произошел на рынке труда в России, заявила операционный директор рекрутингового агентства "Интруд" Елена Веляева.
"Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда", - заявила Веляева агентству Блумберг, комментируя привлечение в Россию работников, в частности, из Индии и Шри-Ланки.
По ее словам, российские компании теперь больше заинтересованы в привлечении сотрудников, "привязанных" к своей работе визами и контрактами - мигранты из безвизовых с РФ регионов, например, Центральной Азии, гораздо чаще меняют рабочее место.
Как ранее заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, ожидается, что в 2026 году на работу в РФ приедет не менее 40 тысяч рабочих из Индии. Приход в РФ именно индийских специалистов, по его мнению, очень важен для российской экономики.
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию в начале декабря был подписан меморандум о мобильности рабочей силы.
