ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, два пикапа и артиллерийское орудие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Белицкое, Водянское, Гришино, Доброполье, Кутузовка, Кучеров Яр, Светлое, Сергеевка, Торецкое Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 205 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два пикапа и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении Минобороны.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18