ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 08.02.2026 (обновлено: 13:44 08.02.2026)
ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 08.02.2026
ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину MaxxPro... РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
Новости
ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 205 боевиков и 2 пикапа в зоне действий "Центра" за сутки

Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, два пикапа и артиллерийское орудие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Белицкое, Водянское, Гришино, Доброполье, Кутузовка, Кучеров Яр, Светлое, Сергеевка, Торецкое Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 205 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два пикапа и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении Минобороны.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
