ВСУ потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, два пикапа и артиллерийское орудие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.